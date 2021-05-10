Третю хвилю епідемії перемогли – червоних зон в Україні не залишилося

Країна успішно пройшла черговий спалах коронавірусу – локдаун скасували у всіх регіонах, вісім ще лишаються в помаранчевій зоні

Фото: УНІАН

В Україні не залишилося регіонів з найвищим рівнем епідеміологічної загрози – після того, як в Сумській області скасували червону зону епідеміологічної небезпеки, найжорсткіші обмеження діють в "помаранчевих" областях.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Згідно з оновленим зональним розподілом, станом на 10 травня, в помаранчевій зоні залишаються.

Волинська область;

Донецька;

Житомирська;

Кіровоградська;

Луганська;

Миколаївська;

Тернопільська;

Черкаська.

Всі інші області опинилися в жовтій зоні. Це Київ і Київська область, а також Вінницька, Дніпропетровська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

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Станом на 10 травня, за увесь час пандемії коронавірусу в Україні виявлено 2,122 млн випадків COVID-19, з яких 46 512 виявилися летальними. Крім того, 863,6 тис. осіб були вакциновані.

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Останньою областю в червоній зоні залишалася Сумська. Рішенням Держкомісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 8 травня Сумщина покинула червону зону.

На цьому тлі міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що Україна вийшла з третьої хвилі коронавірусу.

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