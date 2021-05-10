Третю хвилю епідемії перемогли – червоних зон в Україні не залишилося

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В Україні не залишилося регіонів з найвищим рівнем епідеміологічної загрози – після того, як в Сумській області скасували червону зону епідеміологічної небезпеки, найжорсткіші обмеження діють в "помаранчевих" областях.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Згідно з оновленим зональним розподілом, станом на 10 травня, в помаранчевій зоні залишаються.
- Волинська область;
- Донецька;
- Житомирська;
- Кіровоградська;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Тернопільська;
- Черкаська.
Всі інші області опинилися в жовтій зоні. Це Київ і Київська область, а також Вінницька, Дніпропетровська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.
Станом на 10 травня, за увесь час пандемії коронавірусу в Україні виявлено 2,122 млн випадків COVID-19, з яких 46 512 виявилися летальними. Крім того, 863,6 тис. осіб були вакциновані.
Останньою областю в червоній зоні залишалася Сумська. Рішенням Держкомісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 8 травня Сумщина покинула червону зону.
На цьому тлі міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що Україна вийшла з третьої хвилі коронавірусу.
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