Русский
$ 27,72
33,41
  1. Новини України

Третю хвилю епідемії перемогли – червоних зон в Україні не залишилося

10 травня, 14:11

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Країна успішно пройшла черговий спалах коронавірусу – локдаун скасували у всіх регіонах, вісім ще лишаються в помаранчевій зоні

Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

В Україні не залишилося регіонів з найвищим рівнем епідеміологічної загрози – після того, як в Сумській області скасували червону зону епідеміологічної небезпеки, найжорсткіші обмеження діють в "помаранчевих" областях.

Реклама

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Згідно з оновленим зональним розподілом, станом на 10 травня, в помаранчевій зоні залишаються.

  • Волинська область;
  • Донецька;
  • Житомирська;
  • Кіровоградська;
  • Луганська;
  • Миколаївська;
  • Тернопільська;
  • Черкаська.

Всі інші області опинилися в жовтій зоні. Це Київ і Київська область, а також Вінницька, Дніпропетровська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

В тренді
Падіння в 37 разів. В Україні практично зупинилася вакцинація від коронавірусу

Станом на 10 травня, за увесь час пандемії коронавірусу в Україні виявлено 2,122 млн випадків COVID-19, з яких 46 512 виявилися летальними. Крім того, 863,6 тис. осіб були вакциновані.

Реклама

Останньою областю в червоній зоні залишалася Сумська. Рішенням Держкомісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 8 травня Сумщина покинула червону зону.

На цьому тлі міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що Україна вийшла з третьої хвилі коронавірусу.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Що буде з курсом долара після свят
Що буде з курсом долара після святЕкономіка
Декомунізація може вбити
Декомунізація може вбити "Батьківщину-Матір". Як зводився знаковий пам'ятник КиєваФаново
Де вигідніше обміняти долар: курс валют ПриватБанку, Monobank та інших
Де вигідніше обміняти долар: курс валют ПриватБанку, Monobank та іншихФінанси
Лещенко з
Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал – його дружина дала концерт у Москві (відео)Україна
На Україну насуваються сильні грози: де погода буде небезпечна
На Україну насуваються сильні грози: де погода буде небезпечнаУкраїна
"З Днем перемоги і з днем народження". У Мережу злили розмову Медведчука і Пушиліна (відео)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти