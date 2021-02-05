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Щеплення від COVID-19 за свій кошт: Степанов назвав умову його отримання

5 лютого, 17:44

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Вакцинуватися позачергово можна тільки зареєстрованими препаратами

Отримати щеплення від коронавірусу в Україні за свій кошт можна буде без черги і незалежно від того, чи входить людина в групу ризику.

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Про це на брифінгу з Європейській Бізнес Асоціації заявив глава МОЗ Максим Степанов, повідомляє УНН.

"Що стосується безкоштовної вакцини – у нас є чіткі етапи і то дуже скрупульозно дивимося, щоб ніяких не було зрушень. А якщо з'являється на комерційному ринку – то там вже черга формується зовсім по-іншому і там кожен, хто має кошти і хоче за свій рахунок вакцинуватися, незалежно від того, відноситься він до груп ризику чи не відноситься – держава не буде це регулювати", – сказав Степанов, відповідаючи на запитання, чи можна українцям зробити платну вакцинацію в обхід черги.

Він зазначив, що приватні компанії можуть вакцинувати населення на комерційній основі, якщо буде виконано відповідні медичні умови і будуть використовувати вакцини, зареєстровані відповідно до законодавства України.

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Нагадаємо, виступаючи у Верховній Раді на Годині запитань до уряду, Степанов заявив, що вакцинацію 21 мільйона українців планують завершити до кінця 2021 року.

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Цікаво, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповідав, що як МОЗ боротиметься з вакцинацією "позачергово". Якщо хтось зробить щеплення раніше від належного терміну – це загрожує кримінальною справою.

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