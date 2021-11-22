Закликав зривати прапори: СБУ затримала одного з організаторів "референдуму" на Донбасі

Окупанта затримали в Донецькій області, коли він приїхав на підконтрольну Україні територію

СБУ затримала одного з організаторів незаконного "референдуму" в 2014 році на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Донецькій області СБУ затримала одного з організаторів місцевого псевдореферендуму 2014 року. Зловмисник закликав громадян зривати державні прапори та голосувати за приєднання регіону до так званої "ДНР".

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Деталі

Українська спецслужба встановила, що протиправну діяльність організував керівник місцевої комерційної структури разом зі спільниками. Задокументовано факти їх провокаційних дій на території Великоновосілківського району.

Згодом зловмисник залишив підконтрольну українській владі територію Донеччини і тривалий час переховувався від правосуддя в тимчасово окупованій АР Крим.

У 2017 році слідчі органів безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і оголосили у розшук.

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Повернення в Україну

У ході слідчо-оперативних дій СБУ отримала інформацію про те, що зловмисник повернувся в особистих справах на підконтрольну українській владі територію регіону. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження підозрюваного і затримали його.

СБУ затримала зловмисника. Фото: СБУ

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Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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