Проблеми невакцинованих. Кого вже не пускають працювати без СOVID-сертифікатів? (відео)

Відсторонені працівники не будут отримувати ні зарплати, ні лікарняні. Їм навіть не рахуватиметься стаж роботи

Не щеплений – на роботу не потрапиш і зарплати не отримаєш. Відсьогодні чиновників та освітян, які так і не вакцинувалися, не пускають працювати. Про ці правила службовців попереджали заздалегідь.

У МОЗ не раз наголошували – нещеплені наражають на небезпеку інших. Кореспонденти "Сьогодні" переконалися, дехто відмовляється від вакцини без вагомих причин. Просто не хочуть. Чи багатьох уже відсторонили, знає Людмила Гаврилюк.



Від сьогодні чиновники й освітяни, які не мають жодної дози щеплення відсторонені від роботи. Без зарплатні та лікарняних виплат. Сидять удома власним коштом.

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Історія вчительки

Не оминули ковідні новації й вчительку молодших класів Анастасію Гришко. Сьогодні вона вперше не провела уроку для своїх учнів.

"Я уже наказом директора відсторонена від роботи", – розповіла Анастасія.

За її словами, минулого тижня дирекція школи попередила – від понеділка від роботи усунута. Каже, на весні вже хворіла на ковід, а не вакцинувалася за станом здоров’я.

"Я вважаю, що наразі вакцинація є для мене небезпечною. Але лікарі зі мною не згодні. За офіційними протоколами, я маю зробити щеплення", – пояснила вчителька.

Що думають батьки?

Утім, попри це робити його не планує. Відсторонення вчительки неабияк обурило батьків і учнів.

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"У нас другий клас, діти вже полюбили вчительку, вона у нас професійна. Це її рішення і до того ж абсурд цієї ситуації в тому, що навчання зараз проходить онлайн", – сказав батько однієї із учениць Олександр Валяєв.

Масове відсторонення вчителів

За перший день у Черкасах від роботи вже відсторонили понад сотню освітян. Усі без щеплення й попри це не мають медичних протипоказань до вакцинації.

"Хтось не вакцинувався з якихось власних міркувань, хтось просто не вакцинувався. В когось не було довідки. В кожного ситуація різна", – пояснив виконувач обов’язків директора департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міськради Богдан Бєлов.

Приміром на Рівненщині вчителька не вакцинувалася…бо їй не дозволяє релігія. А відсторонення має намір оскаржувати: "Скільки всемогутній Бог мені визначив тут працювати, стільки я буду працювати. І ваші злочинні розпорядження та накази будуть усі оскаржені".

А яка ситуація з чиновниками?

В столичну адміністрацію від ранку один за одним поспішають працівники. Документ про вакцинацію на вході нікого не просять. Ті, кого зустріли новини "Сьогодні" переконують – сертифікат мають, утім показати відмовляються. Та усі опитані нововведення підтримують.

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"Я ставлюсь до цього нормально, це правильно, бо треба це якось спинити. Мої колеги в моєму управлінні вакциновані на 100 відсотків", – говорить один із держслужбовців.

У КМДА кажуть, лише троє працівників нещеплені, їх відсторонили до кінця карантину:

"Я з кожним працівников проводив індивідуальну бесіду. Є своє бачення, ми цінимо, поважаємо, але діємо в межах чинного законодавства. Вони погодились на відсторонення із сьогоднішнього дня вони не працюють".

Стаж не налічується

Як запевнили в Міністерстві охорони здоров’я, робоче місце залишається, тільки не налічується стаж. Повернутися до служби відстороненні працівники зможуть – після першої дози вакцини. Все роблять, щоб стримати поширення ковіду.

"Вцілому завдяки вакцинації країни Європи, що охопили більше половин свого населення – зменшили втричі летльні випадки і в Україні завдяки вакцинації вже вдалось зберегти життя як мінімум понад 5,5 тисяч осіб", – пояснив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Відсторонення просять відкласти

Тим часом, у Федерації профспілок просять відкласти відсторонення невакцинованих працівників на місяць. Бо законом передбачено, що про зміни умов роботи мають попередити не пізніше, ніж за два місяці.

"Треба надати альтернативу. щоб працівник, окрім сертифікату про вакцинацію, міг принести довідку, що у нього є антитіла", – вважає завідувачка Відділу експертно-правової роботи Профспілки працівників освіти і науки України.

Та поки відсторонювати невакцинованих будуть і надалі. На Полтавщині, приміром, майже дві тисячі вчителів. Якщо під час перевірки – поліція виявить нещеплених педагогів чи чиновників – штраф від 34 тисяч гривень.

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