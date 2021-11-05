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СЬОГОДНІ Новини України

Прогріє до +20. Прогноз погоди в Україні на 5 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
5 листопада, 06:00
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Дощі прогнозують лише в західній частині України
П'ятниця порадує українців хорошою погодою у більшості регіонів/Колаж: Сьогодні
П'ятниця порадує українців хорошою погодою у більшості регіонів/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 5 листопада, в Україні очікується ясна погода, окрім західної частини країни. Водночас незабаром може випасти сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня дощі прогнозують у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях. В решті регіонів очікується суха, ясна погода. Вітер — 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +12 до +16 градусів. На сході температура повітря становитиме 15-18 градусів тепла.

У північних регіонах очікується +14-19 градусів. На півдні — 15-20 градусів тепла.

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У Києві прогнозують +15-17 градусів, без опадів.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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