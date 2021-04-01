Протести на Банковій: організатора акції помістили під домашній арешт

Суддя відправив під домашній арешт вже другого учасника заворушень за день

Слідом за Давидом Гаджімурадовим, якого суд сьогодні помістив під домашній арешт, запобіжний захід обрали ще одному учаснику протесту під стінами Офісу президента 20 березня – Сергію Філімонову.

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Про це повідомляє Суспільне.

На засіданні 1 квітня Печерський суд Києва помістив лідера громадського руху "Гонор" на два місяці під цілодобовий домашній арешт.

При цьому засідання у справі іншого учасника акції Олексія Білковського перенесли – його адвокат оголосив відвід судді.

Захист Філімонова теж домагався відведення судді, проте їхнє клопотання відхилили раніше цього самого дня.

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Нагадаємо, йому закидають хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК) – саме таке формулювання значилася в підозрі, яке активісту вручили минулого тижня. Вона передбачає максимальне покарання у вигляді до п'яти років позбавлення волі.

Сергій Філімонов з адвокатом Масі Наємом. Фото: facebook.com/serhii.filimonov.98

Під даним "предметом" мається на увазі фаєр, який він запалив на акції "Не чуєш? Побачиш" на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка, яка проходила під ОПУ на Банковій. Адвокат Філімонова заявив, що фаєр не може бути доказом провини, оскільки подібна піротехніка часто використовується на акціях.

Раніше сам Філімонов назвав акцію не політичною, а "художньою інсталяцією", на якій не було пролито жодної краплі крові.

Відео: Сьогодні

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