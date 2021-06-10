"Путін – х**ло!". Реакція українців на заборону форми збірної на Євро-2020

Після кількох днів суперечок навколо форми збірної України на Євро-2020 в УЄФА вирішили зажадати прибрати слоган "Героям слава!", бо в поєднанні зі "Слава Україні" він несе явний політичний сенс.

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Однак українці залишилися не в захваті від цієї ідеї і "засипали" гнівними коментарями соцмережі. Деякі вважають, що таким чином УЄФА задовольнила вимогу країни-агресора Росії.

Як відреагували на це українці в соцмережах, дивіться в матеріалі "Сьогодні".

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Шоумен і політик Сергій Притула вважає, що "УЄФА трохи прогнулося під Росію, і наказало вилучити з форми нашої збірної гасло" Героям слава ".

Українська асоціація футболу намагається домовитися з Європейським футбольним союзом, щоб форма нашої національної команди залишилася без змін.

Раніше Російський футбольний союз звернувся в УЄФА з вимогою заборонити форму збірної України. У Росії аргументували своє невдоволення тим, що футбол повинен залишатися поза політикою. А елементи на новій формі збірної України, на думку російських функціонерів, порушують принципи УЄФА.

Водночас колишній наставник збірної України, а нині глава комітету збірних УАФ Мирон Маркевич порадив цим "експертам" зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором і використовуючи державний гімн.

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А ось у росіян "палахкотить" через нову форму збірної України, в соціальних мережах вони почали писати, що "території в України" і зовсім немає, в хід пішли "фашисти", "бандерівці" і "німці". Як заявив адвокат російського футболіста-кримінальника Павла Мамаєва, носіння форми збірної України в РФ може бути розцінено як сепаратизм.

Всі подробиці в спецтемі Скандал з новою формою збірної України