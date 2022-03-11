Розвідка дізналася імена "морпіхів" з Астрахані, які тероризують українців: список

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало список військовослужбовців 727 окремого батальйону морської піхоти (військова частина 20264) із м. Астрахань Російської Федерації.
Про це заявило ГУР МО на своїй сторінці в Facebook.
"Знайдуть кожного з вас"
Як зазначається, військовослужбовці РФ скоювали військові злочини проти мирного населення України.
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"Ви – не морська піхота! Ви – "вовки ганебні"! Українські "сови" знайдуть кожного з вас, гарантуємо", – заявили в ГУР МО.
Переглянути список можна тут.
Льотчики Росії знали
Сьогодні, 11 березня, окупант, який потрапив у полон, зізнався, що військові РФ ще у січні 2022 року дізналися про те, що вони почнуть вторгнення в Україну та її бомбитимуть.
"Нам сказали про те, що ми будемо бомбити Україну. На територію нашої частини почали звозити боєприпаси, а також ми розпочали тренування на малих висотах, подолання ППО тощо. Офіційно це проводилося, як підготовка та участь у спільно російсько-білоруській навчанні "Союзна рішучість 2022"", – сказав підполковник Максим Криштоп.
Нагадаємо, російський військовий з окупованого Криму бомбив літаком власну матір у Полтавській області. У СБУ повідомили, що мати дізналася про те, що літак її сина збили, а він потрапив у полон з українських новин.