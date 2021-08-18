Репетиція параду, COVІD-19 настає і українці застрягли в Афганістані – головні новини СЬОГОДНІ

18 серпня кияни та гості столиці могли спостерігати сучасну військову техніку на вулицях Києва, а в Печерському суді обирали запобіжний захід нападників на фотографа "Літер"

Хрещатиком пройшла сучасна військова техніка, а в МОЗ зафіксували зростання хворих на COVID-19 / Колаж "Сегодня"

Зі скандалами і пробками повним ходом йде підготовка до урочистостей з нагоди Дня Незалежності України, МОЗ зафіксував черговий пік захворюваності на коронавірус, а влада Білорусі заборонила своїм спортсменам залишати країну.

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Сайт "Сегодня" зібрав інформацію про головні події 18 серпня.

Танки в столиці

У центрі Києва з величезними пробками пройшла репетиція військового параду . Хрещатиком прокотилися танки, в небі пролетіли бойові вертольоти, винищувачі і легендарна Мрія. Наступні репетиції параду запланували на 20 і 22 серпня. У ці дні в столиці будуть діяти аналогічні обмеження.

Репетиція параду на честь 30-річчя Незалежності України / Фото "Сегодня"

А в Києві на братській могилі встановили сцену для концерту до Дня Незалежності. Це обурило користувачів в Мережі. Проблема в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників революції 1917-1921 років . Однак в Мінкульті заявили , що мерія Києва надала всі необхідні дозволи для установки сцени в Маріїнському парку.

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Коронавірус настає

В Україні за останню добу виявили 1447 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 557 випадків більше, ніж за попередню добу .

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що в Україні центри вакцинації проти коронавірусу повинні працювати протягом вихідних і святкових днів. Так влада хоче прискорити темпи вакцинації в країні.

Тим часом Кабінет міністрів України спростив правила для в'їзду громадян інших країн в нашу країну. Відповідна постанова була прийнята сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Побиття фотографа

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У Печерському суді Києва обирали запобіжний захід обом нападникам на фотографа видавництва "Букви". Як повідомляє кореспондент "Сегодня" , один з нападників під Офісом президента Микита Губський до 16 жовтня відправлений за ґрати, а Антону Голощапову призначили домашній арешт – до 15 жовтня.

Адвокат 18-річного фігуранта заявив, що рішення вважає незаконним.

Фігуранти в залі суду. Фото: колаж "Сьогодні"

Евакуація з Афганістану

Міноборони України відправило до Афганістану свій літак для евакуації наших громадян. Літак вилетів вранці , проте ввечері ще не було інформації, чи змогли наші пілоти забрати українців.

З захопленого талібами Афганістану хочуть виїхати щонайменше 153 українця – це бізнесмени, інженери, пілоти і члени їх сімей. Єдина можливість покинути країну для них – через аеропорт Кабулу, де панує хаос. Літак є, але вилетіти він зможе, лише коли ситуація стабілізується. Кореспонденти "Сегодня" поговорили з українцями в Афганістані, їх родичами і дипломатами.

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Білоруські спортсмени під замком

Срібний призер Олімпійських ігор в Пекіні Андрій Кравченко розповів в соцмережах, що Міністерство спорту Білорусі заборонило всім спортсмена виїжджати за кордон. Легкоатлет опублікував листування в Instagram .

"Спасибі людям за інформацію! Як ми бачимо "хата скраю" – вже не працює! Залишилося тільки поводок з нашийником повісити на шию і рот пластиром заклеїти!" , – написав Кравченко.