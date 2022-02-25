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Резніков матерям Росії: "Не відправляйте своїх близьких на вірну смерть"

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25 лютого, 23:34
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Міністр оборони України Олексій Рєзніков звернувся до дружин, матерів, подруг солдатів та офіцерів армії РФ, яка віроломно вторглася на нашу територію вночі 24 лютого. Він закликав жінок зробити все, щоб їхні чоловіки не йшли на вірну загибель в Україну.

Своє звернення глава Міноборони України розмістив на сторінці у Фейсбук.

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Заклик

"За кілька днів інтервенції в Україну буде знищено стільки ж російських військових, як за дві чеченські війни. Тисячі. Тисячі. Правитель Росії став убивцею. Вбивцею не лише українців, а й росіян. Ми знаємо, що зараз до армії по всій Росії терміново забирають зовсім хлопчаків. Що готуються перекинути призовників без мінімальних бойових навичок. Що конкрактникам не розповідають, куди вони прямують насправді. І що їх чекає. Ховайте своїх близьких, якщо вони вам дорогі. Не відправляйте їх на вірну смерть! Їх вбиватимуть із кожного вікна в кожному з українських міст", – написав Резніков.

Також він закликав громадян Росії виходити на вулиці та вимагати припинення війни.

"Вимагайте вивести російську армію із України. Не бійтеся! Правда на вашому боці. Зараз ви можете все змінити, щоб не шкодувати потім. Коли вся інформація про військові злочини Кремля розкриється, ваші близькі будуть вам дуже вдячні", – завершив звернення Резніков.

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Обстановка

  • Сухопутні війська України повідомили про те, що їм вдалося зупинити війська окупантів під Конотопом. Знищено 40 одиниць техніки супротивника. Противник не може рухатися далі, бо... закінчився бензин.
  • Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що путінські окупанти практично повністю знищили Щастя.
  • У Києві зловили двох російських диверсантів, які прийшли до 44-ї пожежної частини у формі солдат ЗСУ та попросили переодягнутися у цивільний одяг.
  • НАТО готове надати Україні системи протиповітряної оборони та велику кількість озброєнь та розірвало відносини із Росією.

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