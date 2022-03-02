Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Росія планує запровадити військовий стан – Подоляк

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 березня, 16:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Це питання можуть розглянути на засіданні обох палат Державної думи 4 березня
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія вже цього тижня може перейти на військовий стан. Про це в Twitter написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"4 березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку денному, як я розумію, превентивне введення воєнного стану в РФ", – повідомив він.

Військовий стан в Україні

24 лютого Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні у зв'язку із нападом Росії. За таке рішення проголосувало 300 депутатів. Речник ВР Руслан Стефанчук заборонив депутатам виїжджати з Києва: "Хто поїхав – той зрадник". Президент України Володимир Зеленський закликав українців дотримуватися спокою та залишатися вдома.

Реклама

Воєнний стан – особливий режим функціонування країни, який запроваджується у разі загрози нацбезпеці, воєнної агресії. На період його дії органи державної та місцевої влади, військові командування набувають додаткових повноважень для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

7-й день війни в Україні

  • Російські окупанти продовжують убивати мирних жителів України, серед яких діти. Ворог наносить авіаудари по містах України і висаджує свої десанти. Сусідна Білорусь приготувала свої війська до бойової готовності. Це означає, що РФ не може вистояти перед нашими захисниками, тому змушена просити допомогу Лукашенка. Будь-якої миті Білорусь може вторгнутися в Україну, проте українці вже готові дати відсіч. Тим часом країни світу продовжують вводити санкції проти РФ. Президент США Джо Байден заявив, що закриває небо США для росіян.
  • В Україну вже прибули та стали на бойове чергування нові "Байрактари". Про це заявив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, Європа перетворюється на тил України та постачає критично необхідне для оборони.
  • Беззбройні співробітники Запорізької АЕС – найбільшої електростанції в Європі – вийшли на дорогу, щоб не пустити в Енергодар російських окупантів Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.
  • Війська окупантів можуть атакувати українські атомні станції, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі. За даними Геращенка, з НГУ надійшла інформація, що з Миколаївської області у бік Вознесенська, де розташована Южно-Українська АЕС, вилетіла група з більш ніж 20 ворожих вертольотів.
  • У Миколаєві висадився ворожий десант, але атаку окупантів удалося відбити. Про це повідомив у відеозверненні голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
  • У своєму зверненні президент України Володимир Зеленський озвучив нові дані щодо втрат окупантів – 6 тис. убитих загарбників за шість днів війни.
  • У Харкові за минулу добу загинула 21 особа, 112 отримали поранення. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна На Сумщині окупанти відмовляються воювати з ЗСУ – здаються або втікають до кордону Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
"Привид Києва". Київський військовий пілот-ас уже став символом та легендою українсько-російської війни. За перші 6 днів він збив 20 літаків ворога...
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти