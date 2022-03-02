Росія планує запровадити військовий стан – Подоляк

Росія вже цього тижня може перейти на військовий стан. Про це в Twitter написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"4 березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку денному, як я розумію, превентивне введення воєнного стану в РФ", – повідомив він.
Військовий стан в Україні
24 лютого Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні у зв'язку із нападом Росії. За таке рішення проголосувало 300 депутатів. Речник ВР Руслан Стефанчук заборонив депутатам виїжджати з Києва: "Хто поїхав – той зрадник". Президент України Володимир Зеленський закликав українців дотримуватися спокою та залишатися вдома.
Воєнний стан – особливий режим функціонування країни, який запроваджується у разі загрози нацбезпеці, воєнної агресії. На період його дії органи державної та місцевої влади, військові командування набувають додаткових повноважень для якнайшвидшої стабілізації ситуації.
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