Російські війська "стираються" про українську землю – Арестович

Російські військові 13-ї доби намагаються захопити українські міста , але їхній особовий склад просто стирається про нашу територію, а сили ЗСУ лише поповнюються.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Вони відчайдушно штурмують Харків 12-ту добу поспіль, не вийшли навіть на окружну дорогу харківську. Миші плакали і кололися…. Чи що у Миколаєві відбувається якийсь день вже? Вони намагаються весь час висадити десант, ми сьогодні вкотре знищили чергову висадку. Суми вони намагалися підрізати та оточити, але в результаті ми взяли 50 полонених. Одна з наших повітряно-десантних груп рознесла їхню колону на Луганському напрямку, тобто такими темпами вони просто зітруться об українську землю. А як все починалося? Наразі практично 100% особового складу вже зайшли сюди, взяти нових вони не можуть. Вони тануть, а ЗСУ лише набирають сил, бо у нас мобілізація, поповнення, добровольці", – сказав він.