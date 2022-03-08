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Російські війська "стираються" про українську землю – Арестович

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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8 березня, 10:59
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Особовий склад армії Путіна практично закінчується
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові 13-ї доби намагаються захопити українські міста , але їхній особовий склад просто стирається про нашу територію, а сили ЗСУ лише поповнюються.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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"Вони відчайдушно штурмують Харків 12-ту добу поспіль, не вийшли навіть на окружну дорогу харківську. Миші плакали і кололися…. Чи що у Миколаєві відбувається якийсь день вже? Вони намагаються весь час висадити десант, ми сьогодні вкотре знищили чергову висадку. Суми вони намагалися підрізати та оточити, але в результаті ми взяли 50 полонених. Одна з наших повітряно-десантних груп рознесла їхню колону на Луганському напрямку, тобто такими темпами вони просто зітруться об українську землю. А як все починалося? Наразі практично 100% особового складу вже зайшли сюди, взяти нових вони не можуть. Вони тануть, а ЗСУ лише набирають сил, бо у нас мобілізація, поповнення, добровольці", – сказав він.

Обстановка у Харкові

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