13-й день війни: як пережили ніч у регіонах України

Найтривожніше було під Києвом, Суми та область, Чернігів, на Донбасі

Ситуація в Україні станом на ранок 8 березня / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні 13 день війни вторгнення російських окупантів на територію України. ЗСУ продовжують утримувати позиції та відтісняти ворога, також регулярно міжнародні партнери надають нашим бійцям воєннуу допомогу. США та ще 14 країн допомагають нашим захисникам у боротьбі з ворогом на території нашої країни.

Київщина

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Бої в Ірпені. Обстріли: Макарів, район Гостомеля. Рух ворожої техніки на північ від Броварського району. Постійна тривога авіаударів по Василькову, Білій Церкві, Гостомелю, Узину. Готуємось до евакуації.

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Кіровоградщина

В області спокійно.

Волинь

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Ніч була спокійна.

Херсон

О другій годині ночі були чутні потужні вибухи. Наслідки з'ясовуються.

Житомирщина

На Житомирщині ніч була спокійною. Того вечора – авіаналіт. Удар по двох нафтобазах та промзоні.

Запорізька область

Ситуація по області: ворог готується до наступу у бік Запоріжжя, здійснюючи перегрупування військ.

В окупованих населених пунктах Пологи, Василівка, Токмак, Мелітополь, Бердянськ та Енергодар ситуація контролюється головами громад.

Водночас ворог намагається встановити поліцейський режим за допомогою терору, що не приховується, спрямованого на цивільних.

Рівненщина

Вночі було тихо.

Вінниця

Ніч минула спокійно.

Хмельницька область

Повітряна тривога. Спроби обстріляти Старокостянтинів. Атаку відбито.

Тернопіль

Ніч була спокійна.

Черкаси

В області ніч минула без тривог.

Львівщина

Вночі було тихо

Чернігівщина

Чернігівська область: уночі кілька повітряних тривог. Оборонні бої у Чернігова по області.

Сумщина

Авіаційний наліт по житлових кварталах міста у приватний сектор. Понад 20 загиблих та поранених, серед яких діти. Сумський район – також авіаудари по селах, звичайних будинках. Кількість жертв уточнюється.

Охтирка – нічний авіаналіт, бомбардували житлові квартали, приватний сектор, продуктові магазини. Знову вдарили по і так розбитій ТЕЦ. Місто без тепла повністю, 4 дні. Кількість жертв уточнюється, ДСНС розбирає завали.

Полтавщина

Увечері – повітряні тривоги у Лубнах та Полтаві. Ніч спокійно.

Чернівці

У Чернівцях увечері була повітряна тривога. Ніч минула спокійно.

Івано-Франківськ

Ніч минула спокійно.

Луганщина

Обстріли Попасної, Рубіжного та Сєверодонецька. У Попасній влучення у психоневрологічний диспансер – 2 загиблих. У Рубіжному – 3 поранених цивільних. Відсутнє газопостачання, частково електрика та вода.

Донецька область

Мангуш (останнє смт перед Маріуполем) – під контролем русні. Маріуполь сьогодні пробився на зв'язок – ненадовго, зараз знову зникне. У місті руйнування. Дуже чекають на гуманітарку.

Волноваху вже зрівняли із землею. Евакуація звідти сьогодні продовжиться.

У районі Авдіївки обстріл. У районі Марїнки вранці розпочався бій.

Одеса

Ніч була спокійна.

Миколаївщина

По Миколаєву – вчора відбили від міста орків. Вночі лунали вибухи. По області вночі все було тихо.

Дніпро

На Дніпропетровщині ніч пройшла без тривог.

Харківщина

Харків уночі відносно спокійно, по області точилися бої в Ізюмському та Дергачівському напрямках.

Закарпаття

Ніч була спокійна.

13-й день війни в Україні

Російська влада спеціально блокує питання евакуації українців через гуманітарні коридори, щоб ТВ маніпулювати свідомістю інших.

США продовжують відправку військових вантажів до України.

"Укрзалізниця", незважаючи на введення воєнного стану, працює за графіком і продовжує стабільний рух поїздів. УЗ запускає евакуаційні рейси, куди можна виїхати 8 березня.

Українські військові за допомогою ударного безпілотника "Байрактар" знищили зенітний ракетний комплекс "Бук" російських окупантів.