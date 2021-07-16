Румунія поділилася з Україною COVID-вакциною AstraZeneca

Понад 100 тисяч доз вакцини Україна отримала в рамках гуманітарної допомоги від Румунії

Румунія передала Україні партію вакцини AstraZeneca. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Україна отримала від Румунії партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

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Як повідомили в Чернівецькій ОДА, в рамках гуманітарної допомоги Румунія передала 100 800 доз вакцини.

COVID-вакцину передали на КПП "Сірет-Порубне".

"Дотримуючись всіх холодових режимів, цю партію препарату доставлять до центрального складу в місті Київ. Тому її розподілять між усіма областями України", – повідомили в ОДА.

До речі, в Україні триває вакцинація проти COVID-19 колективів, у яких є понад 50 бажаючих вакцинуватися. За весь час за такою схемою вакцинували вже 128 646 співробітників 954 компаній. Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, що Україна отримає ще 9 млн доз вакцин Moderna від COVID-19.

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Також ми писали, що в Києві відкрилася онлайн-запис на вакцинацію в МВЦ, і пояснювали, як можна потрапити на щеплення.

Також в країні зареєстрували четверту вакцину проти коронавірусу:

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