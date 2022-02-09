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"Рускій мір" не допоможе? Скандальній викладачці Більченко в РФ ставлять страшні діагнози

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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9 лютого, 15:43
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Вона хоче отримати безкоштовну медичну допомогу, хоча для неї це не передбачено
У Євгенії Більченко (на фото справа) підозра на рак
У Євгенії Більченко (на фото справа) підозра на рак / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандальна викладачка Євгенія Більченко, яку звільнили з Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за любов до "руского міра", після переїзду до РФ серйозно захворіла.

Про це вона написала у своєму Facebook.

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Чим захворіла Більченко

Має підозру на рак шийки матки. Але водночас вона скаржиться на відсутність роботи і не здає аналізів, які їй призначають приватні клініки.

Справа в тому, що Більченко, згідно з російським законодавством, не може лікуватися у державних поліклініках та користуватися стаціонаром.

"Тут без детальних аналізів нічого не роблять, а на аналізи немає сил. В ідеалі було б упікатися до лікарні", – зазначила колишня викладачка.

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Також вона стверджує, що має ГРВІ або навіть повторний коронавірус. За її словами, паралельно їй болить шлунок, "ні дня без болю". Вона заявила про "комплексне ураження організму".

Не знайшлося роботи?

Більченко у соцмережах встигла поскаржитися, що її наукова кар'єра "наразі завершена, а темпи фрілансу стають дедалі повільнішими за станом здоров'я". Вона навіть всіляко натякає на те, що не хоче жити.

"Я живу тільки мрією про читання віршів. Сцена, як Голгофа: тягнуся до неї, іноді повзу, живу від неї до неї, розуміючи, що сил дедалі менше. Чесно?" Не знаю, чи хочу я щось ще далі. Тіло набридло", – написала скандальна викладачка.

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У коментарях їй порадили йти працювати двірником.

"Але я не потягну фізично. Гірше, що я дуже швидко втомлююся від комп'ютера. Вже за годину. Це що ж, кінець, чи що", – додала Більченко.

Як відомо, у Росії її не беруть викладати до університетів. Крім того, їй забороняють писати вірші, виступати та продавати книги.

Не втомлюється хейтити Україну

Попри ускладнення стану здоров'я, викладачка, що втекла з Києва, не перестала зло висловлюватися з приводу своєї рідної країни.

Вона закрила коментарі через хвилю негативу після новини про її хворобу, але дозволила залишати свої думки щодо її здоров'я лише друзям у Facebook. Натомість їй посипалися запити на додавання до друзів.

"Людей із двоколірними прапорами на аватарці я в друзі не приймаю", – написала Більченко.

Що відомо про Більченко

Наприкінці січня 2021 року студентка університету Драгоманова заявила, що кидає навчання через викладачку-сепаратистку. Вона розповіла, як Більченко називала війну Росії проти України "громадянською війною", а демократично обрану владу – неонацистським режимом.

Незабаром виявилося, що це не перші антиукраїнські заяви викладачки – кілька років тому вона заявила, що розчарувалася у Революції Гідності, а на Донбасі немає російських найманців.

Більченко розповіла сайту "Сьогодні" у лютому, що її усунули від викладання, керівництво вишу засудило слова професора та вирішувало питання про її звільнення. Незабаром її скоротили з усією кафедрою, і Більченко поїхала до РФ.

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