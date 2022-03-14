Сім із десяти. Як спрацювали гуманітарні коридори 14 березня

У понеділок, 14 березня, із 10 узгоджених гуманітарних коридорів спрацювали сім.
Про це повідомила на брифінгу віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук.
Деталі
Київська область – врятували 2028 людей:
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- із Гостомелю – 400
- з Немішаєва та Ворзеля – 420
- із Дмитрівки – 100
- із села Перемога – 800.
Луганська область – евакуювали 1780 людей.
- З Сєверодонецька – 600,
- Попасної – 210,
- села Горське – 76,
- Рубіжне – 480,
- Кремінна – 82,
- Лисичанськ – 340.
Загалом за сьогодні вивезли близько 4000 людей.
Також вона повідомила про ситуацію у Маріуполі:
- Колона гуманітарки з продуктами, медикаментами та водою все ще заблокована у Бердянську.
- Але тим самим маршрутом сьогодні змогли виїхати звідти майже 150 легкових автомобілів.
- Тим, хто сьогодні виїхав із Маріуполя, надають допомогу. У тому числі – з розміщенням. Відповідальний за це – голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
Крім того, віце-прем'єр-міністр розповіла про порушення окупантами "зеленого коридору".
- Через не припиняючий вогонь у Броварському районі Київської області колонні автобусів не змогли доїхати до сіл Богданівка та Нова Богданівка, села Бобрик.
РФ пропонує власні гуманітарні коридори: що з ними не так
У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти також пропонують власні гуманітарні коридори, щоби вивозити українців до РФ. У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київської області у напрямку Білорусі".
"Надалі їх мали доставити авіаційним транспортом на територію держави-окупанта. За аналогічним принципом планувалася організація "гуманітарних коридорів" у Харківській та Сумській областях. Людей мали відправити на територію залізничним та автомобільним транспортом", – йдеться у повідомленні.
У розвідці пояснили, навіщо це окупантам:
- 1. Створення підстав для легального прибуття територію великого вантажного транспорту держави-агресора.
- 2. Організація прихованого вивезення тіл загиблих та поранених окупантів.
- 3. Прихована ротація особового складу армії-окупанта, який зазнав тяжких втрат під час боїв.
- 4. Підвезення додаткової техніки, боєприпасів, пального
- 5. Зосередження наших громадян з метою використання їх як заручників та живого щита.
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