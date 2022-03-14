Сім із десяти. Як спрацювали гуманітарні коридори 14 березня

Загалом за сьогодні евакуювали близько 4000 людей

Ірина Верещук розповіла, звідки можна було евакуюватись. Колаж "Сьогодні"

У понеділок, 14 березня, із 10 узгоджених гуманітарних коридорів спрацювали сім.

Про це повідомила на брифінгу віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук.

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Деталі

Київська область – врятували 2028 людей:

із Гостомелю – 400

з Немішаєва та Ворзеля – 420

із Дмитрівки – 100

із села Перемога – 800.

Луганська область – евакуювали 1780 людей.

З Сєверодонецька – 600,

Попасної – 210,

села Горське – 76,

Рубіжне – 480,

Кремінна – 82,

Лисичанськ – 340.

Загалом за сьогодні вивезли близько 4000 людей.

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Також вона повідомила про ситуацію у Маріуполі:

Колона гуманітарки з продуктами, медикаментами та водою все ще заблокована у Бердянську.

Але тим самим маршрутом сьогодні змогли виїхати звідти майже 150 легкових автомобілів.

Тим, хто сьогодні виїхав із Маріуполя, надають допомогу. У тому числі – з розміщенням. Відповідальний за це – голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Крім того, віце-прем'єр-міністр розповіла про порушення окупантами "зеленого коридору".

Через не припиняючий вогонь у Броварському районі Київської області колонні автобусів не змогли доїхати до сіл Богданівка та Нова Богданівка, села Бобрик.

РФ пропонує власні гуманітарні коридори: що з ними не так

У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти також пропонують власні гуманітарні коридори, щоби вивозити українців до РФ. У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київської області у напрямку Білорусі".

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"Надалі їх мали доставити авіаційним транспортом на територію держави-окупанта. За аналогічним принципом планувалася організація "гуманітарних коридорів" у Харківській та Сумській областях. Людей мали відправити на територію залізничним та автомобільним транспортом", – йдеться у повідомленні.

У розвідці пояснили, навіщо це окупантам:

1. Створення підстав для легального прибуття територію великого вантажного транспорту держави-агресора.

2. Організація прихованого вивезення тіл загиблих та поранених окупантів.

3. Прихована ротація особового складу армії-окупанта, який зазнав тяжких втрат під час боїв.

4. Підвезення додаткової техніки, боєприпасів, пального

5. Зосередження наших громадян з метою використання їх як заручників та живого щита.

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