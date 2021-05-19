У підручнику з української мови помітили посилання на порносайт (фото)

У підручнику з української мови учні знайшли посилання, що веде на сайт з порнографією.
Її помітив користувач соцмереж toxacheep.
Лінк був у підручнику для 10 класу видавництва "Грамота", автор – Олександр Авраменко. Його розмістили в кінці тексту "Шкільний дрес-код: чи потрібна учням форма?".
Якщо ввести це посилання у рядок пошуку, з'явиться сторінка з порнографічними відео.
Як з'ясували учні, автор, найімовірніше, переплутав одну букву в посиланні. Novomyrgorod.com – сайт міста, а Novomirgorod – сайт із забороненим контентом.
Нагадаємо, раніше в двох підручниках з історії України для учнів старших класів зобразили карту України без окупованого Росією Криму.
Крім того, ми розповідали, чим ще відзначилися шкільні підручники з різних предметів.