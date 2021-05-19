У підручнику з української мови помітили посилання на порносайт (фото)

У кінці тексту про шкільний дрес-код прикріпили посилання на сайт з дорослим контентом – автор помилився в одній букві

У підручнику з української мови учні знайшли посилання, що веде на сайт з порнографією.

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Її помітив користувач соцмереж toxacheep.

Лінк був у підручнику для 10 класу видавництва "Грамота", автор – Олександр Авраменко. Його розмістили в кінці тексту "Шкільний дрес-код: чи потрібна учням форма?".

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Якщо ввести це посилання у рядок пошуку, з'явиться сторінка з порнографічними відео.

Як з'ясували учні, автор, найімовірніше, переплутав одну букву в посиланні. Novom y rgorod.com – сайт міста, а Novom i rgorod – сайт із забороненим контентом.

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Нагадаємо, раніше в двох підручниках з історії України для учнів старших класів зобразили карту України без окупованого Росією Криму.

Крім того, ми розповідали, чим ще відзначилися шкільні підручники з різних предметів.