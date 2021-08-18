Епідемія повертається? Що відбувається з COVID в Україні і чи чекати жорсткого карантину

Коронавірус продовжує поширюватися країною. З кожним днем все більше і більше нових випадків зараження

Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні зростає захворюваність коронавірусною інфекцією. З початку пандемії інфекцію підтвердили у 2 268 666 осіб.

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За останні п'ять днів, згідно зі статистикою МОЗ, кількість нових випадків зараження поступово збільшується.

14 серпня

Нових випадків – 1353

Видужало – 791

Померло – 21

15 серпня

Нових випадків – 695

Видужало – 238

Померло – 17

16 серпня

Нових випадків – 417

Видужало – 248

Померло – 14

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17 серпня

Нових випадків – 890

Видужало – 433

Померло – 27

18 серпня

Нових випадків – 1447

Видужало – 712

Померло – 40

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Про це повідомляє МОЗ.

Йдеться про один з таких ознак:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів – понад 75;

виявлення випадків інфікування COVID-19 – понад 4 відсотки;

кількість тестувань протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення – менше ніж 300;

наявності підстав для встановлення "червоного рівня" епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

"Жовтий рівень" буде встановлений рішенням державної ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров’я. При нормалізації епідемічної ситуації та досягнення ознак "зеленої" зони та їхньої фіксації протягом 7 днів підряд, так само рішенням державної ТЕБ та НС вся країна перейде до "зеленого рівня".

У разі погіршення показників в певному регіоні та встановленні "червоного рівня" епідемічної небезпеки вся інша територія країни перебуватиме на "жовтому рівні".

"Помаранчева" зона

"Помаранчевий рівень" епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до "червоного". Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більш ніж на 65%,

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

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На "помаранчевому рівні" епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові протиепідемічні обмеження.

"Червона" зона

Встановлюється на території регіону в разі наявності протягом трьох днів підряд двох та більше таких ознак:

завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – більш ніж 65%;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – менше ніж 300;

кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тисяч. населення – більше ніж 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) – більш ніж 20%;

рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більш ніж 50%.

Раніше ми повідомляли, що ву Києві жінка померла після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna. Медики вважають, що на той момент вона вже була заражена COVID-19, оскільки симптоми хвороби проявилися у неї в день вакцинації.

Також нагадаємо, в одеському таборі спалах COVID-19 – захворіло понад 40 дітей.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу: