Сяють, мов ялинки! В Одесі пройшов новорічний парад тролейбусів (фото)

Громадський транспорт вбрали у яскраві святкові ілюмінації та посилили атмосферу Нового року

Жителі міста спостерігали, як тролейбусами керували Діди Морози. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі пройшов традиційний парад новорічних тролейбусів. Громадський транспорт, прикрашений ілюмінацією, проїхався містом.

Про це пише Суспільне.

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За кремом машин були водії, переодягненні у костюми Дідів Морозів та Снігурок. До параду долучили сім тролейбусів, які щодня курсують містом, та один електробус.

Святковий маршрут

Тролейбуси виїхали від кінцевої зупинки №9 та №10 на вулиці Інглезі.

Далі вони рухались за маршрутом №9: вулиця Космонавтів – Адміральський проспект – вулиця Черняховського – проспект Шевченка – Італійський бульвар – вулиця Канатна – вулиця Грецька – вулиця Рішельєвська та у зворотному напрямку.

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Парад тролейбусів в Одесі. Фото: Суспільне

Десятки Дідів Морозів в Одесі

Гуляння на День святого Миколая влаштували одеські любителі скандинавської ходьби. Кілька десятків людей, убраних у костюм Діда Мороза, організували веселі танці та ігри у парку Шевченка.

Новини "Сьогодні" публікували відео святкувань.

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