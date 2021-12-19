Сяють, мов ялинки! В Одесі пройшов новорічний парад тролейбусів (фото)

В Одесі пройшов традиційний парад новорічних тролейбусів. Громадський транспорт, прикрашений ілюмінацією, проїхався містом.
Про це пише Суспільне.
За кремом машин були водії, переодягненні у костюми Дідів Морозів та Снігурок. До параду долучили сім тролейбусів, які щодня курсують містом, та один електробус.
Далі по темі
Святковий маршрут
Тролейбуси виїхали від кінцевої зупинки №9 та №10 на вулиці Інглезі.
Далі вони рухались за маршрутом №9: вулиця Космонавтів – Адміральський проспект – вулиця Черняховського – проспект Шевченка – Італійський бульвар – вулиця Канатна – вулиця Грецька – вулиця Рішельєвська та у зворотному напрямку.
Парад тролейбусів в Одесі. Фото: Суспільне
Десятки Дідів Морозів в Одесі
Гуляння на День святого Миколая влаштували одеські любителі скандинавської ходьби. Кілька десятків людей, убраних у костюм Діда Мороза, організували веселі танці та ігри у парку Шевченка.
Новини "Сьогодні" публікували відео святкувань.
Раніше ми писали:
- Морська ялинка в Одесі та "тигрова" – у Полтаві: міста України засвітили новорічні дерева.
- На Театральній площі Маріуполя увечері 19 грудня впала головна ялинка міста. Новорічне дерево простояло лише 15 годин.