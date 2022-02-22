Скандальний указ Путіна: Радбез ООН збереться о 4:00

Раніше про засідання Радбезу ООН просив президент Франції Еммануель Макрон

Засідання відбудеться о 4 ранку за київським часом/Фото: колаж: "Сьогодні"

22 лютого о 4:00 відбудеться екстрене засідання Радбезу ООН через скандальний указ Володимира Путіна про визнання незалежності окупованих територій Донбасу.

Про це повідомляє телеканал "ДОМ".

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"Сьогодні о 4 ранку за київським часом має відбутися екстрене засідання Ради безпеки ООН", — йдеться в повідомленні.

Про засідання просив Макрон

Раніше про термінове засідання Радбезу ООН просив Еммануель Макрон. У Франції відреагували на скандальний указ президента РФ.

"Це явне одностороннє порушення міжнародних зобов'язань Росії та посягання на суверенітет України. Воно вимагає екстреного засідання Ради Безпеки ООН, а також ухвалення адресних європейських санкцій", — сказав Макрон.

Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

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