Смертельна ДТП під Харковом: до Ярославського прийшли з обшуками

Слідчі дії проводять у готелі та за місцем проживання харківського бізнесмена

Поліція досліджує камери спостереження у будинку бізнесмена. Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідчі здійснюють обшуки в рамках розслідування смертельної ДТП на Харківській області з автомобілем із кортежу бізнесмена Олесандра Ярославського. Правоохоронці намагаються з'ясувати, хто напередодні аварії користувався автомобілем, що збив людину.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

Реклама

Де проводять обшуки

В ході досудового розслідування проводяться санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем проживання харківського бізнесмена й адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП.

Метою обшуку є вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля "Мерседес" та причетності інших осіб до скоєння дорожньо-транспортної події.

ДТП з кортежем Ярославського: що відомо

Аварія сталася вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події. На місці виявили автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Згодом виникли підозри, що за кермом був сам Ярославський. Водночас він дав перший коментар після смертельної ДТП, в якому сказав, що вночі "спав і нічого не знав про аварію".

Після аварії до поліції прийшов чоловік і зізнався у скоєному. Він пояснив, що поїхав з місця аварії, адже думав, що збив тварину.

Ярославський поспіхом покинув Україну. Після приїзду додому, він має з'явитися на допит до правоохоронців.

У Мережі з'явилося відео в ніч проти 10 лютого з камер спостереження, які зафіксували кортеж бізнесмена після ДТП.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що "злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено", а незапланований від'їзд Ярославського назвала "доволі дивним".

Раніше ми писали: