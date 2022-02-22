РНБО взяла тайм-аут: до журналістів ніхто не вийде

Україна поки що не отримала інформацію, якими будуть дії влади країни на демонстративний крок президента Росії Володимира Путіна на визнання так званих "ЛДНР" і на наступний указ про введення російських військ в Донецьку та Луганську області. Засідання РНБО, що почалося в вечорі, було оголошено незакритим та продовжить роботу у вівторок, 22 лютого.
По домах
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов журналістам, які чекали на рішення ради в Офісі президента.
Пізніше до журналістів вийшов речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров і запропонував їм розходитися по домах, оскільки в засіданні РНБО оголошено перерву. За його словами, перерва, як і в суді, "може тривати і два дні".
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Обстановка
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- Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон різко перервав свій брифінг із журналістами після того, як йому повідомили, що президент Росії Володимир Путін визнав терористичні утворення. За даними ЗМІ, вже 22 лютого Лондон запровадить нові санкції проти Кремля.
- За даними CNN, президент США Джозеф Байден готовий підписати санкції, які покликані перешкодити РФ отримати вигоду з визнання "ЛДНР".
- Світова спільнота розцінила подію як акт агресії проти України.