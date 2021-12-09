Знову негода: де в Україні чекатиме туман і дощ зі снігом – прогноз (карта)

Завтра, 10 грудня, в Україні синоптики прогнозують штормовий вітер, дощ та мокрий сніг.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Де буде вітер та опади
Південно-східний вітер може завтра по всій країні досягати штормових значень до 15-22 м/с. На заході та сході України вітер буде стриманішим.
Дощ і мокрий сніг найімовірніші в західній частині. Більша частина України у п'ятницю від опадів утримається. Також будуть тумани та ожеледиця.
Де буде тепло
Температура повітря 10 грудня очікується високою. Протягом дня у більшості областей від +5 до +9 градусів.
На півдні температура повітря коливатиметься від +7 до +12 градусів, а в Криму – до +15 градусів.
Холодніше буде у західних областях. Там стовпчики термометрів піднімуться максимум до +4 градусів.
Україну атакує негода
На території всієї України спостерігається ожеледиця на дорогах, налипання мокрого снігу та рівень небезпеки – жовтий.
У слизький період слід бути дуже обережними як водіям, так і пішоходам.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги;
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів;
- При ходьбі центр ваги тіла спрямовуйте вперед;
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги;
- Обходьте металеві кришки люків;
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати;
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи;
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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