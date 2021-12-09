Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін ⚽ Зоря - Буде-Глімт: онлайн 💡 Заборона пакетів 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини України

Знову негода: де в Україні чекатиме туман і дощ зі снігом – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
9 грудня, 16:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Температура повітря завтра в країні очікується досить високою
Погода в Україні на 10 грудня/Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 10 грудня/Колаж "Сьогодні"

Завтра, 10 грудня, в Україні синоптики прогнозують штормовий вітер, дощ та мокрий сніг.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Де буде вітер та опади

Південно-східний вітер може завтра по всій країні досягати штормових значень до 15-22 м/с. На заході та сході України вітер буде стриманішим.

Дощ і мокрий сніг найімовірніші в західній частині. Більша частина України у п'ятницю від опадів утримається. Також будуть тумани та ожеледиця.

Де буде тепло

Температура повітря 10 грудня очікується високою. Протягом дня у більшості областей від +5 до +9 градусів.

Реклама

На півдні температура повітря коливатиметься від +7 до +12 градусів, а в Криму – до +15 градусів.

Холодніше буде у західних областях. Там стовпчики термометрів піднімуться максимум до +4 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 10 грудня. Фото: Наталії Діденко
Прогноз погоди в Україні на 10 грудня. Фото: Наталії Діденко

Україну атакує негода

На території всієї України спостерігається ожеледиця на дорогах, налипання мокрого снігу та рівень небезпеки – жовтий.

Реклама

У слизький період слід бути дуже обережними як водіям, так і пішоходам.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги;
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів;
  • При ходьбі центр ваги тіла спрямовуйте вперед;
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги;
  • Обходьте металеві кришки люків;
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати;
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи;
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Фото дня
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Реальна містика 🎃
Опитування
Короновірус за тиждень

68 485

захворіло за тиждень в Україні

-14%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.22

Російський рубль (₽)

0.3693

Євро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти