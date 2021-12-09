Снова непогода: где в Украине завтра ждать туман и дождь со снегом (карта)

Температура воздуха завтра в стране ожидается достаточно высокой

Погода в Украине на 10 декабря/Коллаж "Сегодня"

Завтра, 10 декабря, в Украине синоптики прогнозируют штормовой ветер, дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где будет ветер и осадки

Юго-восточный ветер может завтра по всей стране достигать штормовых значений до 15-22 метров в секунду. На западе и востоке Украины ветер будет более сдержанным.

Дождь и мокрый снег наиболее вероятны в западной части. Большая часть Украины в пятницу от осадков воздержится. Также будут туманы и гололедица.

Где будет тепло

Температура воздуха 10 декабря ожидается высокой. В течение дня в большинстве областей от +5 до +9 градусов.

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На юге температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов, а в Крыму – до +15 градусов.

Холоднее будет в западных областях. Там столбики термометров поднимутся максимум до +4 градусов.



Прогноз погоды в Украине на 10 декабря. Фото: Наталии Диденко

Украину атакует непогода

На территории всей Украины наблюдается гололед на дорогах, налипание мокрого снега и уровень опасности – желтый.

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В скользкий период нужно быть очень осторожными как водителям, так и пешеходам.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги;

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука;

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед;

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги;

Обходите металлические крышки люков;

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить;

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы;

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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