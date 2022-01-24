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У всіх школах Чернігова шукають вибухівку: чи є небезпека для дітей (фото, відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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24 січня, 14:40
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Масові "мінування" тривають вже декілька тижнів по всій країні
У Чернігові "замінували" усі школи.
У Чернігові "замінували" усі школи. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігові 24 січня повідомили про нібито мінування всіх навчальних закладів. Дітей та співробітників евакуювали.

Про це пише Суспільне.

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Інформація щодо мінування надійшла на гарячу лінію СБУ. У повідомленні йшлося не лише про мінування у Чернігові, а й про інші міста. Про які саме – поки що невідомо.

Після евакуації у дитячих садках та школах проведуть перевірку.

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У Чернігові евакуювали школи та дитсадки. Фото: Суспільне

Хто і навіщо "мінує" будинки?

Джерела в правоохоронних органах раніше розповіли "Сьогодні", що більшість псевдомінувань надходить від школярів та студентів, які "замовляють" їх у закритих Telegram-каналах, які курують ФСБ.

Російські спецслужби роблять це свідомо, щоб сіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в нашій країні.

Лише за перші три тижні 2022 року до поліції надійшло 339 повідомлень про "мінування".

Чому спецслужби виїжджають на всі "мінування"

У МВС уточнюють, що згідно із законом на кожне повідомлення про "мінування" повинні реагувати всі оперативні служби, включаючи поліцію, вибухотехніків, кінологів. Виїжджати обов'язково, адже під загрозою – життю людей.

Своєю чергою у пресслужбі СБУ нам повідомили, що протягом 2021-2022 років жодне з таких повідомлень не підтвердилося. Кожен виїзд оперативних служб коштує державі щонайменше кілька тисяч, а то й десятків тисяч. Водночас наші джерела в ДСНС повідомили, що виїзд пожежної техніки в Києві та регіонах оцінюється в різні суми.

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