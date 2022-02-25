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СЬОГОДНІ Новини України

Співак попросив Європу врятувати ГТС від знищення авіацією

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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25 лютого, 22:27
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Громадський діяч наполягає на тому, щоб Україна терміново відключила ГТС. Все для того, щоб уникнути техногенної катастрофи
Дмитро Співак заявив, що зараз точаться бої біля ГТС / Колаж "Сьогодні"
Дмитро Співак заявив, що зараз точаться бої біля ГТС / Колаж "Сьогодні"

Громадський діяч Дмитро Співак заявив, що Європа має негайно закрити небо над Україною задля безпеки всього континенту

"Ведуться бої біля ГТС із використанням градів та ударної авіації. Це може призвести до знищення ладу ГТС, щоб не було альтернативи Північному потоку" , – заявляє Дмитро Співак.

Громадський діяч заявляє, що для уникнення техногенної катастрофи він наполягає, щоб Україна терміново відключила ГТС заради енергобезпеки Європи.

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"Поки Українські військові захищають цілісність ГТС – Європа має негайно закрити небо над Україною задля безпеки всього континенту та посадити лідерів України та Росії за стіл переговорів. Це єдине та вірне рішення у цій ситуації. Україна не хоче війни. Україні не потрібна війна. Вірю, що все буде добре", – додає Дмитро Співак.

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