Спивак попросил Европу спасти ГТС от уничтожения авиацией

Общественный деятель настаивает, чтобы Украина срочно отключила ГТС. Все для того, чтобы избежать техногенной катастрофы

Дмитрий Спивак заявил, что сейчас ведутся бои возле ГТС / Коллаж "Сегодня"

Общественный деятель Дмитрий Спивак заявил, что Европа должна немедленно закрыть небо над Украиной ради безопасности всего континента.



"Ведутся бои возле ГТС с использованием градов и ударной авиации. Это может привести уничтожению строя ГТС, чтобы не было альтернативы Северному потоку", – заявляет Дмитрий Спивак.

Общественный деятель заявляет, что для избежания техногенной катастрофы он настаивает на том, чтобы Украина срочно отключила ГТС ради энергобезопасности Европы.

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"Пока Украинские военные защищают целостность ГТС – Европа должна немедленно закрыть небо над Украиной ради безопасности всего континента и посадить лидеров Украины и России за стол переговоров. Это единственное и верное решение в этой ситуации. Украина не хочет войны. Украине не нужна война. Верю, что все будет хорошо. Быть добру и миру мир", – добавляет Дмитрий Спивак.

Вторжение России в Украину

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