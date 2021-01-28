Степанов про епідемію COVID-19 в Україні: онлайн-брифінг

Міністерство охорони здоров'я дає онлайн-брифінг. Спочатку виступить глава відомства Максим Степанов, а потім його заступниця Світлана Шаталова.
Як стало відомо, станом на ранок 28 січня в Україні підтвердили 5529 нових випадків зараження коронавірусом (1 206 412 з початку епідемії). За середу померли 149 українців (22 351 з початку епідемії), а одужали 11 946 осіб (992 031 з початку епідемії).
Відзначимо, що за минулий тиждень виявлено 31 130 нових випадків зараження коронавірусом, померли 1059 українців, одужали 81 554 особи. За даними Міністерства охорони здоров'я, з 18 січня в Україні госпіталізували 11 768 осіб. Читайте детальніше про епідемічну ситуацію за тиждень.
А тим часом в Україні закінчився локдаун. Тепер повернулися обмеження "помаранчевої зони", відкриваються кафе і магазини. Як будемо жити з 25 січня.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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