Степанов про епідемію COVID-19 в Україні: онлайн-брифінг

В Україні з початку епідемії вже майже мільйон людей побороли коронавірус

Міністерство охорони здоров'я дає онлайн-брифінг. Спочатку виступить глава відомства Максим Степанов, а потім його заступниця Світлана Шаталова.

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Як стало відомо, станом на ранок 28 січня в Україні підтвердили 5529 нових випадків зараження коронавірусом (1 206 412 з початку епідемії). За середу померли 149 українців (22 351 з початку епідемії), а одужали 11 946 осіб (992 031 з початку епідемії).

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Відзначимо, що за минулий тиждень виявлено 31 130 нових випадків зараження коронавірусом, померли 1059 українців, одужали 81 554 особи. За даними Міністерства охорони здоров'я, з 18 січня в Україні госпіталізували 11 768 осіб. Читайте детальніше про епідемічну ситуацію за тиждень.

А тим часом в Україні закінчився локдаун. Тепер повернулися обмеження "помаранчевої зони", відкриваються кафе і магазини. Як будемо жити з 25 січня.

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