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Степанов про українську вакцину від COVID: Є три кандидати

18 травня, 20:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Після розробки українську вакцину доведеться везти в клініку в Європу, оскільки в Україні немає лабораторій потрібного рівня

Максим Степанов розповів про розробку української вакцини від коронавірусу. Колаж "Сьогодні"

Максим Степанов розповів про розробку української вакцини від коронавірусу. Колаж "Сьогодні"

Звільнений у вівторок з посади міністра охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що зараз в Україні розробляються три можливі вакцини від коронавірусу, але розробки проходять у складних умовах.

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Про це він заявив у ефірі "Хард з Влащенко" на "Україні 24".

"Це тривалий процес, зараз є три кандидати, вони на різних стадіях. У них важко йдуть всі ці розробки, ми повинні розуміти, у яких умовах вони працюють", – зазначив екс-міністр.

Степанов додав, що після розробки вакцини в українських лабораторіях з нею доведеться їхати в клініку в Європу, оскільки у нас у країні немає лабораторій потрібного рівня.

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"Ми ж усе знищили. У нас і належного рівня лабораторії рік тому не було", – сказав він.

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Зазначимо, після відставки Максим Степанов продовжує виступати проти російських вакцин від коронавірусу незалежно від їх якості. Він нагадав, що у Словаччини та Угорщини, які закупили "Супутник V", на відміну від України, РФ не забирала територію і не приносила війну.

Нагадаємо, в Україні повинна з'явиться сучасна лабораторія для створення вакцини від коронавірусу на базі Інституту молекулярної біології і генетики. На її оснащення буде виділено майже 60 мільйонів гривень.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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