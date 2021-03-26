Суд заарештував "агента НАБУ" Шевченка

Підозрюваному визначили суму застави, але вона його шокувала

Печерський районний суд Києва дозволив заарештувати "позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка, який підозрюється у контрабанді і продажу військових запчастин з РФ.

Реклама

Про це повідомляє видання Грати.

Суд обрав запобіжний захід для Шевченка у вигляді тримання під вартою до 24 травня з можливістю внесення застави в 5 млн грн.

Його заарештували прямо в залі суду, і він встиг лише сказати, що грошей на заставу у нього немає, але він розраховує на допомогу друзів. Захист має намір подавати апеляцію на рішення суду.

В тренді День Національної гвардії: сім головних фактів про знаковий підрозділ

Під час засідання суду Шевченко заявив, що займався "мирною діяльністю" і не порушував закон, і відхрестився від причетності до контрабанди військової продукції з Росії.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", СБУ викрила діяльність "приватної військової компанії" (туди входили понад 150 осіб). Силовики стверджують, що ця ПВК нібито готувала тяжкі злочини, в т.ч. проти нацбезпеки країни. В рамках кримінального провадження підозри вручили екснардепу Семену Семенченко і Євгену Шевченко, відомому як "позаштатний агент НАБУ". Також були оприлюднені докази поставки військових товарів з РФ, якими начебто займалися підозрювані.

Читайте також в нашому матеріалі більш детально, у чому звинувачують Семенченко і чим все може закінчитися.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама