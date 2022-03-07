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Митниця забезпечує армію конфіскатом – процедура спрощена

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7 березня, 21:45
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Львівські митники налагодили передачу армії України незадекларованого товару під виглядом гуманітарної допомоги, як повідомляється, випадки завезення якого в останні дні почастішали. Такий товар вилучається та за прискореною процедурою, згідно із законодавством, передається армії.

Про це повідомляється на сторінці у Фейсбуці Львівської митниці.

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Що відомо

"Наші працівники сьогодні працюють у штатному режимі, захищаючи закон та порядок на шести міжнародних автомобільних пунктах пропуску Львівської митниці, незважаючи на збільшення завдань через воєнний стан та завантаженість кордону. Усі конфісковані товари миттєво переправляються на потреби армії згідно з урядовим розпорядженням", – сказав Данило Меньшиков, в.о. обов'язків начальника Львівської митниці.

Наприклад, таким чином 2 березня наша армія отримала партію шоколадних батончиків Dolciando вагою 1140 кг та майже 400 кг м'ясних виробів, які недобросовісний бізнесмен віз через пункт пропуску "Краковець-Корчева". Водій автомобіля сказав, що перевозить гуманітарну допомогу, але не надав документів, що це підтверджують. Вантаж передано на потреби української армії.

3 березня львівські митники передали на потреби підрозділів Збройних Сил України, МВС, ДПСУ раніше конфісковані за рішення суду:

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  • майже 400 одиниць різноманітної техніки, приладів;
  • 51 автомобіль;
  • 40 гаджетів;
  • 350 л моторних масел;
  • 130 автомобільних шин,
  • сигарети,
  • пральні машинки,
  • електрогенератор,
  • 2000 консервів,
  • медичне встаткування, прилади,
  • брендовий одяг.

"7 березня під час огляду вантажівки "Мерседес", якою керував громадянин України, виявили 8 палетів із спальниками, карематами та наметами, які намагалися провезти без проходження митного контролю. Весь незадекларований товар вилучено, його передадуть на потреби збройних сил України", – йдеться у повідомленні.

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