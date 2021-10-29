Тепер точно наші. В Одесі перейменували нові судна для українських вчених

Кораблі поки що будуть в Одесі, але незабаром українські вчені почнуть їх використовувати для своїх досліджень

В Одесі перейменували два нові українські кораблі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом жовтня до Одеси прибули два науково-дослідні суди, які передали Україні Британія та Бельгія Сьогодні кораблі отримали нові імена.

Про це повідомляє "Думська".

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В Одесі провели урочисту церемонію, на яку приїхав президент Володимир Зеленський. Кораблі перейменували так:

криголам James Clark Ross став "Ноосферою" ,

, судно "Бельгіка" – "Борисом Олександровим" (на честь директора Інституту морської біології НАН України, який загинув під час пожежі в будинку Асвадурова).

Криголам для полярників

Вранці 5 жовтня криголам James Clark Ross увійшов до одеського порту і там пришвартувався. Він буде "на озброєнні" в українських полярників. Після техогляду та оформлення документів судно вирушить до Антарктиди на наукову станцію "Академік Вернадський". Судно повезе українських вчених та необхідні вантажі вже наприкінці цього року.

"Цей корабель – такий досить сильний науковий інститут, він приймає на борт вчених, оснащений усім необхідним обладнанням і може працювати, досліджуючи океан, досить довго в автономному режимі" , – розповів директор НАНЦ Євген Дикий.

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Криголам купили у Британії в серпні. За судно заплатили символічні 5 млн доларів, тоді як його реальна вартість – на порядок вища.

Судно для дослідження морів

А за кілька тижнів – 21 жовтня – до Одеси прибуло науково-дослідне судно Belgica. Його пришвартували поряд із криголамом James Clark Ross.

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Це судно передали Україні у подарунок. Урочиста передача корабля відбулася 13 вересня на військово-морській базі у бельгійському місті Зебрюгге.

Корабель обладнаний спеціальними сонарами та ехолотами, здатними сканувати морське дно. До кінця року його переоснастять, після чого морські біологи відновлять наукові дослідження у Чорному та Азовському морях. На борту судна є п'ять лабораторій (рибальство, гідрологічна, хімічна, біохімічна та мікробіологічна).

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