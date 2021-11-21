Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами
СЬОГОДНІ Новини України

Прогноз погоди на 21 листопада (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
21 листопада, 06:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Києві +8…+10 градусів тепла вдень, а вночі +4…+6 градусів
На сході України вдень +5…+9 градусів. Колаж "Сьогодні"
На сході України вдень +5…+9 градусів. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні в неділю, 21 листопада, буде переважно ясною. Щоправда, у північно-східних областях не обійдеться без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Погода в регіонах

  • На півдні вдень температура повітря вдень буде в межах +10…+13 градусів тепла, вночі +3…+6 градусів за Цельсієм.
  • На сході України вдень +5...+9 градусів, уночі похолодає до -1...+2 градусів.
  • У північних областях вдень від +6 до +9, вночі від 0 до +3 градусів.
  • На заході України 21 листопада синоптики прогнозують вдень +8...+10 градусів за Цельсієм, вночі +5...+7 градусів.
  • У центрі вдень стовпчик термометра показуватиме +8…+10, у нічний час +2…+5 градусів тепла.
  • У Києві +8…+10 градусів тепла вдень, а вночі +4…+6 градусів.

Снігу взимку не чекати?

Середня температура у грудні буде вищою за норму для цього періоду. Грудень виявиться досить теплим.

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

Читайте також

  • Ми повідомляли, якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами на українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
  • Україні потрібно готуватися до природних катастроф. Найближчими роками в країні змінюватиметься клімат.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Фото дня
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

119 159

захворіло за тиждень в Україні

-18%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.44

Російський рубль (₽)

0.3614

Євро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти