Три антилідери: у яких областях COVID-відділення заповнені найбільше – список

У Кіровоградській області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні

Усього інфекцію підтвердили у 2 936 238 осіб / Колаж "Сьогодні"

В Україні три області лідируютьза заповненістю COVID-відділень. На першому місці знаходиться Донецька область.

Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

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Антилідери

Найбільше заповнено COVID-відділень у:

Донецької області,

Запорізької області,

Одещини.

Станом на 1 листопада на Донеччині зайнято вже 90% ковідних ліжок (3504 особи госпіталізовані з COVID-19). У Запорізькій області – 81,4% (2627 людина), на Одещині – 79,8% (3039 людина).

На Кіровоградщині зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні — 42,3% (338 людина).

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Статистика COVID-19 в Україні

Минулої доби, 31 жовтня, в Україні зафіксували 13 936 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 2 936 238 людина. Минулої доби від COVID-19 померли 298 жителів України (всього – 68 027). Вилікувати вдалося 2442098 інфікованих (5885 – за останню добу).

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