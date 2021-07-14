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Тупицькому вручать нову підозру – екс суддю викликали в Офіс генпрокурора

14 липня 2021 23:34

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Які саме звинувачення збираються висунути скандальному судді Конституційного суду, поки невідомо

Олександр Тупицький і виклик у Офіс генпрокурора / колаж "Сьогодні"

Олександр Тупицький і виклик у Офіс генпрокурора / колаж "Сьогодні"

Скандального суддю Конституційного суду Олександра Тупицького, указ про звільнення якого Верховний суд сьогодні скасував, на 16 липня викликають до Офісу генпрокурора для вручення нової підозри.

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Про це повідомив адвокат судді Ростислав Кравець у Facebook і опублікував фото повістки.

За словами адвоката, документ був доставлений близько десятої години вечора.

"О 21:55 доставили повістку з порушенням норм КПК. На завтра викликають для вручення нової підозри. Самої підозри, правда, ще немає", – написав Кравець.

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Як видно з документа, які саме звинувачення збираються висунути Тупицькому, там не вказано.

Нагадаємо, 27 березня глава держави скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення суддями Конституційного суду Олександра Тупицького і Олександра Касмініна. Зеленський зазначив, що зазначені особи можуть йти на заслужений відпочинок.

Пізніше Тупицький оскаржив указ Зеленського у Верховному суді. І Верховний суд 14 липня скасував указ, яким суддя був звільнений, але в Офісі президента вже заявили, що подаватимуть апеляцію на це рішення.

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