Затори та смертельні ДТП: в Україні буянить сніговий апокаліпсис (фото, відео) – оновлюється

9 січня на Україну обрушився сильний снігопад, а також утворилася ожеледиця. На дорогах вже працює спецтехніка, але ДТП все ж таки не уникнути.

Докладніше про те, що відбувається на дорогах країни в негоду, читайте в матеріалі "Сьогодні".

9 січня у західних, північних, центральних та східних областях на дорогах очікується ожеледиця. Вночі у Карпатах, Рівненській, Київській та Житомирській областях синоптики прогнозують сильний мокрий сніг. Приріст снігового покриву 4-10 см.

Також очікується перший рівень небезпеки – жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Крім того, 8-10 січня на річках басейну Прип'яті триватиме підйом рівнів води на 0,1-0,3 м. Також місцями можливий вихiд води на заплаву на річці Горинь у створі поста Дубровиця та рівень небезпеки жовтий.

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У Києві пустився снігопад

9 січня у Києв увірвалася погана погода. Так, на території столиці утворився мокрий сніг. Стовпчик термометра покаже вдень від -1 до +1. Також у столиці очікується південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Щоб у столиці не розпочався колапс на дорогах, вранці у неділю великогабаритному транспорту заборонили в'їзд у місто.

Укргідрометцентр попереджає, що на вулиці йтиме мокрий сніг вранці та вдень. Також пишуть про налипання мокрого снігу. Усього випаде 4-10 см снігу, це перший, жовтий рівень небезпеки.

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Зміни для транспорту

Щоб столиця не потонула у заторах, а комунальники з технікою швидко прибрали сніг на дорогах, у місті запровадили обмеження для транспорту. 9 січня з 7:00 до 10:00 великогабаритному транспорту заборонили в'їзд до столиці.

Влада просить водіїв за можливості не користуватися власними авто під час снігопаду та їздити на громадському транспорті, а також не паркувати машини на узбіччях доріг. Якщо авто заважатимуть роботі спецтехніки, їх можуть евакуювати.

Як прибирають дороги?

Наразі на вулицях столиці працює близько 140 одиниць спецтехніки "Київавтодору". Зупинки громадського транспорту, сходи, пішохідні переходи та тротуари розчищають 330 комунальників у складі 53 бригад з ручного прибирання.

Ще до початку опадів дорожники виїхали обробляти протиожеледними засобами, зокрема, підйоми та спуски, вулиці з бруківки, мости і тротуари.

Синоптики прогнозують снігопад у Києві до кінця доби, з налипанням мокрого снігу. Завтра ж, 10 січня, опади повинні припинитися, але буде ожеледиця.

Водіїв попередили бути обережними і пильними на дорозі. І не паркувати авто на узбіччях вулиць – аби снігоприбиральна техніка могла без перешкод розчищати дороги і проїзди. Автівки, що заважатимуть спецтехніці наводити лад в сніжну погоду, будуть евакуйовані.

На інтерактивній карті в режимі онлайн можна спостерігати за роботою снігоприбиральної техніки у столиці.

У столиці усувають проблеми на дорогах. Фото: пресслужба КМДА

Затори

Станом на обід 9 січня у Києві трохи затруднений рух транспорту. Так, затори утворилися на вулицях Антоновича та Лаврська.

У Києві практично вільні дороги. Скриншот

У Харківській області у бік Чугуєва утворився великий затор, оскільки через крижаний дощ на дорозі "ковзанка".

Комунальники борються з негодою

На дорогах державного значення працює 1 700 робітників та 1 340 одиниць дорожньої спецтехніки.

У Київській, Житомирській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Волинській, Івано-Франківській, Черкаській, Харківській та Миколаївській областях – сніг, місцями з дощем, на дорогах ожеледиця.

Наразі в областях триває очищення доріг від снігу, дорожники обробляють протиожеледними матеріалами проїзну частину доріг. Проїзд забезпечено.

У зв’язку з погіршенням погодних умов у всіх регіонах країни з 7:00 розпочав свою роботу Штаб Укравтодору з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах.

Масові ДТП

На Вінниччині через негоду машину знесло з траси. На щастя, усі залишилися живі.

ДТП у Вінницькій області. Фото: Олексій Керман, "Сьогодні"

Крім того, у Вінницькій області сталася смертельна аварія. За попередніми даними, легковик виїхав на зустрічку і врізався у вантажівку. Внаслідок цього загинуло троє осіб.

Що робити водіям під час снігопаду та ожеледиці?

Водії повинні бути уважними за кермом, стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватися правил дорожнього руху.

Також водії не повинні паркуватися на узбіччях доріг та у заборонених місцях. У такий спосіб автомобілі можуть заважати прибиранню снігу.

Водіям також рекомендують не змінювати смуги руху без потреби, якщо дороги вкриті снігом.

Важливо зазначити: якщо ви втратили контроль над машиною під час снігопаду, то не потрібно припиняти спробу уникнути занесення.

Крім того, під час мінусової температури та снігопаду краще не користуватися ручними гальмами. Це пов'язано з тим, що через особливості конструкції механізму у ньому конденсується волога. Так, колодки примерзають, і машина не знімається з ручного гальма.

Рекомендації для пішоходів під час негоди:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусю та дідуся залишитися в цей період вдома.

Крім того, пішоходам рекомендують уникати під час негоди дерев, споруд підвищеного ризику, а також остерігатися частин конструкцій та предметів, що нависли над будівлями, обірваних проводів ліній електропередачі та розбитого скла.

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