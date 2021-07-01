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Україна близька до рекорду з вакцинації. За добу зробили майже 100 тисяч щеплень

1 липня 2021 9:45

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Більшість із тих, хто вчора вакцинувався, отримали другу дозу щеплення

В Україні за останню добу 93 186 людей вакцинували проти COVID-19. Це на 28 614 щеплень більше, ніж добою раніше.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Одну дозу отримали 31 714 людей, повністю імунізовані – 61 472 особи.

З початку прищеплювальної кампанії вакциновано 1 965 660 людей, з них отримали одну дозу – 1 965 658 людей, дві – 710 996. Усього зробили 2 676 654 щеплення.

Статистика з вакцинації. Джерело: МОЗ

Вчора працювали 528 мобільних бригад медиків, 1236 пунктів щеплення і 13 центрів вакцинації. У лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 759 982 особи.

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Нагадаємо, 1 липня в Європі почнуть діяти ковід-сертифікати для в'їзду туристів. Більшості вакцинованих українців доведеться почекати – ЄС досі не затвердив CoronaVac і CoviShield.

Крім того, у липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі поставки перенесуть, оскільки це дуже великий обсяг.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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