"Україна дає відсіч": найголовніше зі звернення Зеленського про санкції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна почала давати відсіч тим, хто завдавав по ній удари.

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Про що говорив президент під час свого відеозвернення до українців:

Резонанс навколо рішень РНБО

За словами президента, за останній місяць було проведено чотири засідання РНБО, однак вони не останні.

"Хочу подякувати всім присутнім вчора членів РНБО за важливу роботу. Активну позицію і готовність захищати державні інтереси України. Не секрет, що останні рішення РНБО викликали значний резонанс, схвалення в суспільстві і зрозуміле обурення тих, хто знаходить у рішеннях РНБО свої прізвища і свій бізнес", – сказав Зеленський.

Присвоєння державних ресурсів

2 лютого 2021 року було заблоковано діяльність осіб, які вважали нормою вести бізнес на тимчасово окупованих територіях України і фінансувати дезинформаційні батальйони, які атакували українців.

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"Коротко я описав би цей процес такими словами – Україна дає здачі тим, хто довгі роки наносив по ній удари. Користуючись її слабкістю, відсутністю законності, порядку і найголовнішого – справедливості", – сказав президент.

19 лютого було анульовано дозволи підприємств, пов'язаних із депутатом Віктором Медведчуком. Також було доручено повернути в державну власність "ПрикарпатЗахідтранс".

У приватній власності виявився державний нафтопровід завдовжки майже півтори тисячі кілометрів.

"Також справедливу законну реакцію України повинні отримати і ті, хто вважав, що не у держави, а в приватних руках може виявитися контрольний пакет акцій над стратегічними оборонними підприємствами України, зокрема, "Мотор Січ", а також можуть присвоюватися землі і надра, які належать народу України", – сказав президент.

Санкції США стосовно колишніх власників "Приватбанку"

За словами президента, держава підтримує рішення Сполучених Штатів.

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"Ми працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти, щоб повернути справедливість. Ми чітко бачимо різницю між поняттями "великий бізнес" і "олігархічний клас", – заявив Зеленський.

Деоккупація і реінтеграція Криму і Севастополя

Президент заявив, що 11 березня була затверджена державна стратегія деокупацію і реінтеграції Криму та Севастополя.

"Тим, хто на щось розраховував, можу сказати: забудьте про те, що Україна забуде про Крим. У той же час коли ми говоримо про деокупацію, логічно також розібратися: хто і як створив умови для окупації? І мова не тільки про 2014-му, але і про прийняття так званих Харківських угод", – сказав Зеленський.

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Що буде далі?

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"Все це – далеко не повний перелік кроків, зроблених державою останнім часом. І далеко не остаточний список заходів, які будуть прийняті державою в недалекому майбутньому", – заявив президент.

У лютому – березні Україна, Євросоюз і США виростили цілий урожай санкцій. Найбільше у нас викликали резонанс санкції з боку України, які вводилися в дію рішеннями РНБО.

Урожай санкцій: Україна прийняла більше всіх

11 березня РНБО продовжив санкції проти двох російський банків і обіцяє повернутися до цього питання. При цьому офіційно невідомо, про які банки йдеться.

Тоді ж прийнято рішення про націоналізацію стратегічного підприємства "Мотор Січ". За словами секретаря РНБО України Олексія Данилова, підприємство буде повернуто українському народові.

На початку лютого РНБО ввів санкції проти народного депутата, члена партії ОТЗЖ Тараса Козака. Зокрема, санкції передбачали блокування активів політика. А саме Козак був власником трьох опозиційних каналів, яких часто дорікали в проросійській пропаганді – 112, ZIK і NewsOne. Як наслідок, мовлення цих каналів було зупинено. Нині воно частково триває на платформі Youtube. Але і там виникали проблеми. Так, зокрема, мовлення 112 каналу було заблоковано.

Дещо пізніше – 19 лютого – Україна ввела санкції проти лідера ОТЗЖ Віктора Медведчука, а також його дружини Оксани Марченко і дружини Тараса Козака – Наталії Лавренюк.

Як стало відомо, напередодні рішення про санкції три з п'яти чартерних літаків, оформлених на офшорних власників, на яких Медведчук літав до Москви, були переправлені з України в місто Сент-Галлен у Швейцарії.

При цьому Україна звернулася до своїх міжнародних партнерів із проханням підтримати режим санкцій проти політиків і держав, які порушують її інтереси. "Цей режим повинен діяти, поки Донбас і Крим не повернуться повністю під контроль України", – заявила заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко 6 березня у час онлайн-дискусії з американськими і європейськими політиками, організованої центром Atlantic Council.

США: Коломойський і Північний потік

5 березня стало відомо, що США ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. За офіційними даними, причина цього рішення полягає в порушеннях закону, який, на думку Держдепу США, Коломойський допустив, очолюючи Дніпропетровську облгосадміністранцію в 2014 – 2015 рр. Коломойському лише заборонений в'їзд в США. Але на думку "Сегодня", наслідки санкцій для олігарха з Дніпра можуть виявитися куди серйознішими.

На початку березня США прийняли рішення про санкції проти Росії через переслідування опозиціонера Навального. Як повідомляв сайт "Сегодня", нові заходи введуть стосовно семи високопоставлених представників російського уряду, але поки їхні імена названі не будуть. Крім того, в чорний список потрапили і 14 організацій, причетних до виробництва біологічної та хімічної зброї.

Також відомо, що Сполучені Штати готуються розширити санкції проти "Північного потоку – 2". Швидше за все нова серія обмежень в зв'язку з цим проектом буде завершена вже в травні.

Євросоюз явно відстає

Приблизно в водночас, що і США, ЄС прийняв рішення ввести санкції проти Росії у зв'язку з арештом опозиціонера Навального.

Також Євросоюз має намір розширити санкції проти Росії у зв'язку з українським питанням. Так, за повідомленням ЗМІ, обмежувальні заходи, які торкнуться росіян, стосуються, швидше за все, "порушення прав людини в Криму". "Наскільки мені відомо, росіяни фігурують в новому списку саме щодо прав людини у Криму", – повідомляє EUObserver.

Поки ж ЄС продовжив дію санкцій проти Януковича і його оточення. Всього в списку санкцій ЄС тепер 7 людина – на два менше, ніж раніше. Так, з списку санкцій ЄС зникли два чиновника часів Януковича – екс-міністр освіти Дмитро Табачник, а також Сергій Арбузов, який займав нетривалий час у період Революції Гідності пост прем'єр-міністра України і до цього керував Нацбанком.

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