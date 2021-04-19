Україна повинна налагодити виробництво власної вакцини протягом найближчих 2-3 років – Степанов

Для обладнання лабораторії передбачено 100 мільйонів гривень та у МОЗ переконані, що їх не вистачить для створення та виробництва українських препаратів

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна повинна виробляти власну вакцину від коронавірусу.

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Про він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" .

"У нас передбачені кошти в держбюджеті на створення біокластера (100 млн.грн. – ред). Їх буде недостатньо. Але це все, що виділило Міністерство фінансів, виходячи з їх розуміння. Ми зараз робимо відповідний проект, оскільки ці кошти закладені тільки в цьому році. Це те, про що говорив президент ще минулого року, це відновлення нашого вакцинного виробництва. Воно не може бути дешевим, ми повинні до цього звикати", - сказав він.

За його словами, для України це життєвонеобхідно. Оскільки, немаючи власного виробництва країна змушена чекати своєї черги на іноземні вакцини. А там ситуація доволі важка, поставки затягують. Таким чином станом на квітень 2021 року Україна мала отримати 3,9 млн доз, а отримала лише 715 тис. единиц.

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"Якщо у нас не буде свого вакцинного виробництва в найближчі 2-3 роки, нас чекають дуже погані наслідки. Ніхто не знає, як буде себе вести COVID-19 і які віруси будуть завтра. А то, що продемонстрував світ в гуманності поставок вакцин, ми все побачили. Коли ти не маєш свого виробництва, ти стоїш в черзі за вакциною", - сказав він.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявляв, що Україна готова до виробництва вакцини від COVID-19, але є проблема.

Водночас Україна провела переговори з Ізраїлемпро виробництво вакцини від COVID-19.

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