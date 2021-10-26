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Україна почала закуповувати кисень у Польщі

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
26 жовтня, 11:24
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Дистриб'ютор, який цей кисень постачає, привіз пару машин із Польщі та розвіз лікарнями
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В Україні побито антирекорд за кількістю померлих від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна почала закуповувати у Польщі медичний кисень. Бо вітчизняний завод на заході країни тимчасово припинив виробництво.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

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"Так, (Україна вже почала закуповувати кисень у Польщі – ред.), з урахуванням того, що він (завод, який виробляв кисень і зупинився – ред.) на заході України, то зв'язалися з Польщею – це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей", – пояснив Ляшко.

За його словами, цим питанням займалося Мінінфраструктури, яке, як зазначив міністр, впоралося досить швидко – за один день і видало всі необхідні дозволи.

"Дистриб'ютор, який цей кисень постачає, привіз пару машин із Польщі та розвіз лікарнями", – уточнив Ляшко.

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Міністр зазначив, що щодо ціни, за якою було закуплено кисень у Польщі, українські лікарні взагалі "не відчули, звідки у них цей кисень".

"Це було питання постачальника, який за своїми ж контрактами закрив її потреби", – додав Ляшко.

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