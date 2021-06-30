Україна запускає COVID-сертифікати. Чи зможуть подорожувати в ЄС щеплені CoronaVac українці

З 1 липня Євросоюз запроваджує єдиний внутрішній ковідний паспорт, який дозволить – охочим вільно їздити країнами ЄС. В Україні вони будуть – двох видів – для внутрішнього користування та міжнародні.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Олена Бондаренко зробила щеплення проти коронавірусу – щойно в її місті відкрили центр вакцинації. Отримала дозу китайської вакцини CoronaVac. Але тепер жінка переймається – чи пускатимуть її безперешкодно закордон.

"Я сподіваюся все-таки, що Євросоюз визнає Коронавак і я зможу подорожувати. Я на це дуже сподіваюсь. Тому що мені не хочеться, якщо я поїду кудись закордон, витрачати ще гроші на ПЛР-тест", – розповіла Олена.

Наразі регулятор ЄС схвалив тільки чотири вакцини проти COVID-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson. Тож іноземні туристи, імунізовані цими препаратами, зможуть безперешкодно подорожувати Європейським Союзом. І не проходити самоізоляцію чи здавати тести. А от з приводу інших вакцин – держави-члени мають вирішувати самостійно.

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Сертифікат вакцинації надає багато переваг. Фото: REUTERS/Toby Melville

"CoronaVac, якщо ви про нього запитуєте, він дозволений Всесвітньою організацією охорони здоров’я для використання в екстрених випадках, як і інші вакцини. Тому в Україні він є, він наявний, сертифікований, безпечний. І на подорожі це впливати не буде. Але про всяк випадок, я ще раз кажу, є завжди альтернативні варіанти, наприклад тести", – сказав заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.

У Міністерстві охорони здоров`я кажуть: зараз ведуть перемови з європейськими партнерами.

"Вони ведуться з відповідною організацією в Європейському Союзі. Вони точно є. І вони в тому числі ведуться з залученням Всесвітньої організації охорони здоров’я. Це технічні питання. По Ізраїлю такі питання можуть бути. Але так само це зараз вирішується в робочому порядку", – сказав Кучер.

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А вже від завтра в Україні у тестовому режимі запрацюють ковідні сертифікати. Електронні ковідні сертифікати будуть доступними у застосунку Дія. Та якщо паспорт чи водійські права тут підтягуються автоматично, то такий сертифікат потрібно буде додати самостійно.

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Дані братимуть з електронної системи охорони здоров’я. А посилання на реєстрацію на бета-тест можна знайти у соцмережах Дії. Самі сертифікати будуть двох видів – для внутрішнього користування і міжнародний. А перелік полів, які треба заповнити, відрізнятиметься.

"Наприклад, за кордоном треба точно вказати номери ампул із щепленням. В Україні в цьому необхідності нема. Там є і дати щеплень, і підтвердження особи.", - сказав керівник "Дії" Мстислав Банік.

З осені ковідні сертифікати будуть доступними ще й для тих, хто здав ПЛР-тест або перехворів і має антитіла.

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"Вакцина, якою людина щеплюється, вона буде зазначатися. Але фінального розуміння, як це саме працюватиме в Європейському Союзі, ще немає. Ще Міністерство іноземних справ в процесі переговорів", – сказав Банік.

У Мінцифри очікують, що Україна та Європейський Союз взаємно визнають "ковідні" сертифікати до кінця літа цього року.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що невакцинованих дітей можуть не пускати на заняття.

Також нагадаємо, у липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі постачання перенесуть, оскільки це дуже великий обсяг.

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