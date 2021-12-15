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СЬОГОДНІ Новини України

Українцям буде складніше потрапити в Польщу: нові правила в'їзду в країну

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
15 грудня, 12:54
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Сертифіката про вакцинацію від коронавірусу буде недостатньо для перетину кордону
На кордоні будуть перевіряти наявніть лише одного документа.
На кордоні будуть перевіряти наявніть лише одного документа. / Фото: Колаж: Сьогодні

Польща посилила правила перетину кордону для українців. Нові вимоги стосуються навіть вакцинованих громадян.

Про це свідчать дані на сайті МЗС України.

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Нові правила в'їзду в Польщу

З 15 грудня при перетині кордону всі без винятку повинні мати при собі негативний тест на коронавірус, який зроблений не раніше ніж за 24 години до виїзду. Тест має бути польською або англійською мовами. Його можна зробити як в Україні, так і на території Польщі.

При цьому приймаються як ПЛР так і антигенні тести. Якщо такого тесту у вас не буде, вас обов'язково відправлять на карантин.

Нове правило стосується і вакцинованих громадян.

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Кому не треба здавати тест

Від зобовязань здавати тест звільняються:

  • учні, які навчаються на території Республіки Польща чи в сусідній країні та опікуни, що їх супроводжують;
  • діти, що відвідують дитячі садочки на території Республіки Польща та сусідніх держав у супроводі опікунів.

Українців пускатимуть по сертифікату в "Дії" у 80 країн

Незабаром з українським документом про вакцинацію в "Дії" можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до Глобальної мережі COVID-сертифікатів.

Учасники Глобальної мережі будуть визнавати цифрові документи один одного і не вимагатимуть додаткових COVID-документів для перетину кордону. Це означає, що українці зможуть подорожувати без ПЛР-тестів та самоізоляції в країнах прибуття, коли таке дозволяє епідемічна ситуація.

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