Українці попередили ядерну катастрофу: на ЧАЕС відновили електропостачання

Міністр енергетики звернувся з радісною новиною

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На Чорнобильській АЕС відновлено електропостачання. Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"Сьогодні завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК "Укренерго", наших атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами. Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі. Тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного живлення", — говориться у зверненні міністра енергетики Германа Галущенка.

Він наголосив, що ЧАЕС — це об’єкт української енергетики, і Україні не потрібна жодна допомога зі сторони будь-кого для забезпечення чи відновлення електропостачання на ці об'єкти.

"Я ще раз звертаюся до міжнародних партнерів, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ: допоможіть нам захистити ядерні об’єкти! Зараз вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об’єктів атомної енергетики України", — йдеться у зверненні міністра.

Що відбувається на ЧАЕС