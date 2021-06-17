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Українську армію озброять сучасними безпілотниками (відео)

17 червня 2021 23:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

Безпілотні літальні апарати "Сокіл – 300" надійдуть в ЗСУ вже наступного року

Безпілотник "Сокіл - 300". Фото: facebook.com/kbluchua

Безпілотник "Сокіл - 300". Фото: facebook.com/kbluchua

У найближчі роки українську армію будуть озброювати сучасними безпілотниками і роботами.

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Надшвидкий ударний безпілотник ACE ONEсхожий на НЛО – він непомітний для радарів, має керовані ракети.

"Він перевищує за швидкістю майже всі дрони-розвідники, які можуть залетіти на територію України. Він може використовуватися для повітряного бою, знешкодження ворогів, розвідувальних операцій і для ураження наземних цілей", – розповідає розробник Олександр Лось.

Безпілотник ACE ONE поки існує, як макет, і з'явиться через три роки. А безпілотник "Сокіл – 300" військові вже випробували. Озброїти армію безпілотниками "Сокіл – 300" планують в наступному році.

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Незабаром буде на озброєнні і робот, призначений для розвідки. Вітчизняний. Має кулемет, яким пробиває легку броню. І навіть забирає поранених з поля бою.

Роботизована платформа оснащена 3 камерами спостереження. Вона може автоматично прицілюватися, розпізнавати об'єкти і людей.

Раніше повідомлялося, що Росія перекинула на Донбас безпілотники.

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