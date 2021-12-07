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Україну засипатиме снігом і поливатиме дощем: прогноз погоди на 7 грудня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
7 грудня, 06:00
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Цього дня очікуються пориви вітру 5-10 м/с
Сьогодні опади накриють всю Україну/Колаж: Сьогодні
Сьогодні опади накриють всю Україну/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 7 грудня, в Україні йтиме дощ та сніг. Подекуди очікується "мінусова" температура.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

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Сніг варто очікувати жителям Волинської, Рівненської, Житомирської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Дощ пройде у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, а також у Криму. Вітер — північний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до +1 градуса. На сході варто очікувати 7-10 градусів тепла.

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У північних регіонах — від 0 до +9 градусів. На півдні буде 10-15 градусів тепла.

В Києві прогнозують мокрий сніг, 1-3 градуси тепла, а в Сімферополі буде дощ, +13-15 градусів.

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Україні потрібно готуватися до природних катастроф

Останніми роками клімат помітно змінюється. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не надто характерні для України.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже тепер потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які показують, що в майбутньому нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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