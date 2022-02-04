Україну накриють магнітні бурі: як і на кого вони вплинуть

Метеочутливим людям варто уважно стежити за своїм здоров'ям найближчими днями

Магнітні бурі накриють Україну у вихідні. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Україну насуваються магнітні бурі. До них варто бути готовими вже цими вихідними, 5 і 6 лютого.

Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

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Протягом цих днів магнітосфера землі буде збуджена. Вихідні важко перенесуть метеозалежні люди.

Як і на кого впливають магнітні бурі

Тією чи іншою мірою більшість людей метеозалежні. Ступінь виразності та характер цієї залежності здебільшого є індивідуальними та пов'язані з психологічним станом людини, часом року та схильністю до серцево-судинних захворювань.

Магнітні бурі впливають на в'язкість крові, підвищуючи її. Люди можуть мати такі симптоми:

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збільшується схильність до утворення тромбів,

знижується газообмін організму,

розвивається гіпоксія тканин,

підвищується артеріальний тиск.

У період магнітних бур збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень. Тому людям із серцево-судинними захворюваннями та схильністю до них слід пам'ятати про це та вдаватися до профілактичних заходів напередодні бур, а також завжди мати під рукою необхідні лікарські засоби.

Рекомендації

Метеочутливим людям можуть допомогти такі рекомендації:

зниження навантаження на серцево-судинну систему шляхом зменшення фізичних навантажень;

приймати контрастний душ, він допоможе тримати судини в тонусі,

для зниження рівня стресу, за необхідності, можна приймати м'які заспокійливі (звіробій, собача кропива, валеріана та інші);

слід виключити з раціону продукти, які затримують рідину в організмі (гостре, смажене, солоне, копчене) і збільшити кількість рідини, що споживається (вода, зелений чай). Все це допоможе знизити в'язкість крові;

обмежити користування літаками, метро, громадським транспортом. Перші два види транспорту слід уникати через перепади тиску, а останній — через задуху, що виникає внаслідок скупчення великої кількості людей;

відмовитися (хоча б на якийсь час) від куріння та вживання алкоголю;

водіям слід пам'ятати, що під час магнітних бур швидкість реакції знижується в 3-4 рази, тому варто дотримуватися особливої обережності при водінні;

за наявності хронічних захворювань, особливо серцево-судинних, варто мати при собі всі необхідні ліки.

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