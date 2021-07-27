Україну зачеплять північні циклони: в яких областях будуть грози, шквали і град

В Україні знову зіпсується погода у деяких областях. Колаж "Сьогодні"
Оголошене сьогодні штормове попередження очікується і завтра – 28 липня в західних областях дощитиме, сильний вітер і навіть місцями град. У той же час у більшості областей країни буде спекотно.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, велика частина Європи найближчим часом буде страждати від рясних опадів, які принесуть атмосферні фронти північних циклонів Elior і Dirk (карта). Дістанеться трохи і Україні.
Найближчої ночі і вранці 28 липня короткочасні грозові дощі пройдуть у західних та північних областях України. З другої половини дня і ввечері на заході і в центральних областях посиляться грози. Під час гроз можливі шквали і град.
Температура повітря залишається поки без особливих змін – спекотно, 28-33 градуси.
Найближчої ночі у Києві і вранці пройдуть місцями короткочасні дощі та гримітимуть грози. Однак вдень в середу істотні опади малоймовірні. У столиці утримається спека, очікується близько +30.
"Відчутне зниження температури повітря прийде в Україну на наступному тижні – на початку серпня", – додала Діденко.
- Останнім часом в Україні вирувала негода, вулиці міст перетворювалися в річки, а автомобілі по ним плавали як гондоли, чи не кожен день було оголошено штормове попередження. У Бердянську дві людини загинули через потужні зливи.
- На курортну Кирилівку налетіло потужне торнадо – жителів містечка здивував величезний вихор.
- Потужні зливи добралися до Маріуполя – автомобілі плавали по воді, людей мало не зносило течією.
- В Одесі потоки змивали все на своєму шляху, вода стікала у нічні клуби, заливала кафе і магазини.