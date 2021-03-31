Україну заллють дощі і похолодає: як зміниться погода найближчими днями

На вихідних погода буде не для прогулянок, саме час для домашнього карантину

Розпочнеться квітень справжньою весною з температурою до +20, а ось до вихідних погода зіпсується. До 5 квітня в деяких областях похолодає до +5.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У четвер, 1 квітня, на заході, півночі та у Києві 17-19 градусів. В інших областях теж приємні 14-16 тепла. Опади тільки в західних областях.

У п'ятницю, 2 квітня, дощі будуть майже всюди, за винятком Донбасу і Запорізької області. При цьому різко спаде температура на заході до 8-10 тепла. На півдні і сході 12-15 градусів. У столиці 9-11 і дощ.

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У суботу, 3 квітня, по всій країні дощі. На сході і півдні спаде температура до +10. У більшості інших областей і в Києві 6-9 градусів.

У неділю, 4 квітня, у Києві, на півночі і частково на заході припиняться дощі. Температура залишиться на рівні суботи. Хіба що в Миколаївській області та в Криму потеплішає до +17.

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У понеділок, 5 квітня, знову заливатиме дощами всі області України. На заході похолодає до 5-7 градусів. На півдні, навпаки, буде дуже тепло, 17-19 градусів. В інших областях і Києві +10.

Досить холодний березень закінчується довгоочікуваним весняним потеплінням. А ось наступного місяцяі будуть температурні гойдалки. Сайт "Сьогодні" дізнався, якою буде погода у квітні.

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