Україну заллють дощі: синоптик дала "мокрий" прогноз на вихідні

Недовго ми насолоджувалися сонцем і 20-градусним теплом – в Україні знову похолодає

Негода повернулася до України. На вихідних дощів побільшає, але температура повітря залишиться досить високою – в районі 10 градусів тепла.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Субота

Протягом дня максимальна температура повітря становитиме 6-11 градусів, на півдні та місцями в центральних областях – 10-13 тепла.

У Києві вдень 6-10 градусів, а ось вночі буде всього 0-3 тепла.

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Дощі пройдуть в східній частині та місцями в західних областях, в Карпатах – з мокрим снігом. На решті території істотні опади малоймовірні.

Неділя

Уже вночі стовпчики термометрів можуть іноді опускатися до 0-2 градусів морозу (карта).

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Вдень у більшості областей 6-12 градусів.

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У столиці та околицях вночі температура може опуститися до 0-2 морозу. Вдень 7-9 тепла.

Опадів стане більше: на заході очікується дощ і мокрий сніг, в більшості областей України – місцями невеликий дощ.

А ось вночі і вранці 4 квітня на півдні, вдень на південному сході – Запоріжжя, Донецька область – можливі сильні зливи.

Досить холодний березень закінчився довгоочікуваним весняним потеплінням. А ось квітень прийшов з дощами і ще принесе температурні гойдалки. Сайт "Сьогодні" дізнався, якою буде погода у квітні.

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