Україну заллють дощі: синоптик дала "мокрий" прогноз на вихідні

Негода повернулася до України. На вихідних дощів побільшає, але температура повітря залишиться досить високою – в районі 10 градусів тепла.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Субота
Протягом дня максимальна температура повітря становитиме 6-11 градусів, на півдні та місцями в центральних областях – 10-13 тепла.
У Києві вдень 6-10 градусів, а ось вночі буде всього 0-3 тепла.
Дощі пройдуть в східній частині та місцями в західних областях, в Карпатах – з мокрим снігом. На решті території істотні опади малоймовірні.
Неділя
Уже вночі стовпчики термометрів можуть іноді опускатися до 0-2 градусів морозу (карта).
Вдень у більшості областей 6-12 градусів.
У столиці та околицях вночі температура може опуститися до 0-2 морозу. Вдень 7-9 тепла.
Опадів стане більше: на заході очікується дощ і мокрий сніг, в більшості областей України – місцями невеликий дощ.
А ось вночі і вранці 4 квітня на півдні, вдень на південному сході – Запоріжжя, Донецька область – можливі сильні зливи.
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