"Померти чи залишитися живими?": Міноборони звернулося до росіян

В Україні все було, є і буде добре, бо у нас сильні та незалежні люди, які вгризаються у свою свободу

Міноборони звернулося до росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Головне управління розвідки України звернулося до російських окупантів. Крім цього, закликало росіян подумати, що відбувається насправді і чи ця війна варта смерті.

Про це пише пресслужба Міноборони України

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Ціна "русского мира"

"На нашому офіційному сайті ми виклали фотографії, які якомога точніше показують ціну твого "русского мира", і те, як ми його тут зустрічаємо. Ви зомбовані. У вас промиті мізки", – написали у пресслужбі Міноборони.

В Україні все було, є і буде гаразд. Тому що у нас сильні та незалежні люди, які буквально вгризаються у свою свободу.

"Вас же тут чекає лише смерть. Ваших солдатів лише за офіційними даними загинуло вже понад 5840 "людей". Наша країна хоче жити в сучасному світі! Наш народ виявив бажання вступити до Європейського Союзу, стати повноцінним учасником альянсу НАТО. Яка загроза безпеці, про яку каже ваш правитель?" – зазначили у повідомленні.

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У XXI столітті ніхто не бажає війни та смерті. Ніхто, крім Росії. І лише через якісь переконання однієї "людини".

Якщо хочете жити на дні, живіть. Але ж нашу країну за собою не тягніть.

11 000 рублів за життя

"Ваше керівництво оцінює ваше життя в 11 000 рублів! Про що тут ще говорити? Саме стільки воно готове виплатити твоїй сім'ї у разі визнання тебе мертвим. Це в кращому випадку. А твою смерть ще потрібно довести. А тіла твоїх товаришів по службі просто навіть ніхто не забирає. Ви нікому не потрібні. Тому ви можете так і залишитися удобрювати наш і без того родючий чорнозем" , – написали у пресслужбі Міноборони.

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Або згоріти усередині своєї техніки, не зробивши навіть єдиного пострілу, від рук наших операторів таких пристроїв, як Корсар, NLAW, SMAW-D або Javelin.

Якщо ти хоч трохи проходив військову підготовку, ти розумієш, що ці штуки роблять з технікою. Жодний приварений мангал зверху не допомагає.

Гарантія безпеки від України

Керівництво України дуже ліберальне та щедре: воно гарантує тобі безпеку, якщо ти здасишся в полон, і навіть готове заплатити тобі за це та викупити все твоє спорядження.

"Тому у вас ще є час подумати, що краще: померти як свиня незрозуміло за що чи залишитися живим. І поспішай, цього часу в тебе, окупанте, дуже мало. Тому що навіть поки ти читаєш це звернення, наші співробітники працюють по всій території України та за її межами у пошуку таких, як ти", – написали у Міноборони.

Путін вас вбиває

Міноборони опублікувало фото загиблих солдатів. Багато з них не мали жодних документів, тому поки є можливість, то Україна може повернути тіла військових до Росії.

Ситуація на фронті

Втрати окупантів продовжують зростати. За шість днів війни знищено майже шість тисяч солдатів, понад 200 танків та величезну кількість іншої техніки. ЗСУ на цьому не зупиняються і продовжують трощити цілі військові колони.

Але окупанти все одно не заспокоюються і продовжують штурмувати низку українських міст. Так, після вчорашнього бомбардування Харкова загинуло понад 20 людей, більше 100 поранені.

До Конотопа прийшли російські військові та виставили меру ультиматум – здати місто. Проте Артем Семеніхін зібрав місцевих жителів і вирішив дати бій окупантам. Люди вийшли на дорогу та не пустили техніку до міста.

А під Чорнобилем ЗСУ знищили командний пункт росіян – ворожому генералові довелося тікати та залишити вмирати своїх підлеглих.

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