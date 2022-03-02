"Померти чи залишитися живими?": Міноборони звернулося до росіян

Головне управління розвідки України звернулося до російських окупантів. Крім цього, закликало росіян подумати, що відбувається насправді і чи ця війна варта смерті.
Про це пише пресслужба Міноборони України
Ціна "русского мира"
"На нашому офіційному сайті ми виклали фотографії, які якомога точніше показують ціну твого "русского мира", і те, як ми його тут зустрічаємо. Ви зомбовані. У вас промиті мізки", – написали у пресслужбі Міноборони.
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В Україні все було, є і буде гаразд. Тому що у нас сильні та незалежні люди, які буквально вгризаються у свою свободу.
"Вас же тут чекає лише смерть. Ваших солдатів лише за офіційними даними загинуло вже понад 5840 "людей". Наша країна хоче жити в сучасному світі! Наш народ виявив бажання вступити до Європейського Союзу, стати повноцінним учасником альянсу НАТО. Яка загроза безпеці, про яку каже ваш правитель?" – зазначили у повідомленні.
У XXI столітті ніхто не бажає війни та смерті. Ніхто, крім Росії. І лише через якісь переконання однієї "людини".
Якщо хочете жити на дні, живіть. Але ж нашу країну за собою не тягніть.
11 000 рублів за життя
"Ваше керівництво оцінює ваше життя в 11 000 рублів! Про що тут ще говорити? Саме стільки воно готове виплатити твоїй сім'ї у разі визнання тебе мертвим. Це в кращому випадку. А твою смерть ще потрібно довести. А тіла твоїх товаришів по службі просто навіть ніхто не забирає. Ви нікому не потрібні. Тому ви можете так і залишитися удобрювати наш і без того родючий чорнозем" , – написали у пресслужбі Міноборони.
Або згоріти усередині своєї техніки, не зробивши навіть єдиного пострілу, від рук наших операторів таких пристроїв, як Корсар, NLAW, SMAW-D або Javelin.
Якщо ти хоч трохи проходив військову підготовку, ти розумієш, що ці штуки роблять з технікою. Жодний приварений мангал зверху не допомагає.
Гарантія безпеки від України
Керівництво України дуже ліберальне та щедре: воно гарантує тобі безпеку, якщо ти здасишся в полон, і навіть готове заплатити тобі за це та викупити все твоє спорядження.
"Тому у вас ще є час подумати, що краще: померти як свиня незрозуміло за що чи залишитися живим. І поспішай, цього часу в тебе, окупанте, дуже мало. Тому що навіть поки ти читаєш це звернення, наші співробітники працюють по всій території України та за її межами у пошуку таких, як ти", – написали у Міноборони.
Путін вас вбиває
Міноборони опублікувало фото загиблих солдатів. Багато з них не мали жодних документів, тому поки є можливість, то Україна може повернути тіла військових до Росії.
Ситуація на фронті
- Втрати окупантів продовжують зростати. За шість днів війни знищено майже шість тисяч солдатів, понад 200 танків та величезну кількість іншої техніки. ЗСУ на цьому не зупиняються і продовжують трощити цілі військові колони.
- Але окупанти все одно не заспокоюються і продовжують штурмувати низку українських міст. Так, після вчорашнього бомбардування Харкова загинуло понад 20 людей, більше 100 поранені.
- До Конотопа прийшли російські військові та виставили меру ультиматум – здати місто. Проте Артем Семеніхін зібрав місцевих жителів і вирішив дати бій окупантам. Люди вийшли на дорогу та не пустили техніку до міста.
- А під Чорнобилем ЗСУ знищили командний пункт росіян – ворожому генералові довелося тікати та залишити вмирати своїх підлеглих.